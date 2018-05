Thai nhi 39 tuần mới được xem là 'đủ tháng'

7 thực phẩm dễ tổn thương thai nhi / Những hiểu lầm về thụ thai

Theo Tạp chí The Health, từ trước đến nay, trẻ sơ sinh được xác định là đầy đủ tháng nếu chúng được sinh ra bất cứ lúc nào trong 37-42 tuần trong bụng mẹ. Chúng chỉ được coi là sinh non nếu được sinh trước tuần thứ 37. Nhưng một bác sĩ người Mỹ tin rằng kỳ sinh lý tưởng là 39-40 tuần.

Trẻ sơ sinh được xác định là đầy đủ tháng chỉ nếu chúng được sinh ra trong khoảng 39 đến 40 tuần 6 ngày trong bụng mẹ. Ảnh: acuhealthcare.

Các chuyên gia cho rằng trẻ sơ sinh cần được xem xét là một ca sinh sớm ngay cả khi chúng được sinh ra ở tuần thứ 38. Nghiên cứu cho thấy trẻ em sinh ra ở tuần thứ 37 có nguy cơ biến chứng, chẳng hạn như khó thở hơn những trẻ được sinh ra ở tuần 39. Trẻ em sinh non sẽ có nhiều nguy cơ mắc các bệnh về thần kinh như trầm cảm gấp 2 lần so với trẻ sinh ra đủ ngày.

Hướng dẫn mới được Khoa Sản phụ của The American College phát hành đã xác định lại thời gian cho một thai kỳ khỏe mạnh. Theo đó, thai nhi đủ tháng là khoảng từ 39 tuần đến 40 tuần 6 ngày. Một ca sinh sớm hay sinh non là sinh trong khoảng từ 37 tuần đến 38 tuần 6 ngày. Một thai kỳ khi đến tuần thứ 41 và 42 tuần, thì em bé đã trễ kỳ thai nhi hay còn gọi là quá tháng.

Trong những năm gần đây, các bác sĩ nhấn mạnh rằng việc chọn ngày sinh và mổ đẻ theo hẹn không nên xảy ra trước tuần thứ 39 của thai kỳ. Tiến sĩ Jeffrey Ecker từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho biết định nghĩa mới sẽ giúp các bác sĩ truyền đạt thông điệp đó đúng hơn.

March of Dimes Foundation, một nhóm nghiên cứu của Mỹ làm việc để cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, đã hoan nghênh sự thay đổi định nghĩa này. Một phát ngôn viên cho biết điều này sẽ giúp loại bỏ sự nhầm lẫn về thời gian kéo dài của một thai khỏe mạnh, không có biến chứng.

Theo một nghiên cứu được công bố vào năm ngoái của Trung tâm Y tế Đại học Columbia và Bệnh viện Presbyterian, New York, trẻ em sinh ra ở 37 hoặc 38 tuần có kết quả học tập kém hơn những trẻ chỉ sinh ra ở một, hai tuần sau đó. Thêm vào đó, thời gian ở trong tử cung nhiều hơn sẽ giúp não bộ phát triển nhiều hơn và trong cuộc sống sau này, trẻ đó sẽ có kết quả học tập tốt hơn trong các bài kiểm tra toán và tập đọc.

Có sự khác biệt về kết quả học tập giữa trẻ em sinh ra ở tuần thứ 37 hoặc 38 và trẻ có thêm 1-2 tuần nằm lâu hơn trong bụng mẹ. Ảnh: whatsupnownews

Nghiên cứu năn 2012 so sánh hồ sơ khai sinh và điểm thi của 128.000 của trẻ 8 tuổi ở thành phố New York vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90. Tất cả những trẻ sinh ra một cách bình thường từ tuần thứ 37 đến tuần thứ 41. So với những trẻ sinh ra ở tuần thứ 41, trẻ sinh ra ở tuần thứ 37 thì 33% phải đối mặt với việc khó khăn nghiêm trọng trong việc đọc và 19% trẻ có các vấn đề trong toán học. Những trẻ sinh ra ở tuần thứ 38 ở tình trạng chỉ tốt hơn một chút so với những trẻ sinh ra ở tuần thứ 37.

Lê Phương