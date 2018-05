Thai nhi 39 tuần tuổi tử vong do dây rốn quấn cổ bốn vòng

Rạng sáng 2/8, chị Đinh Thị Tuyết Ngân ở xã Tịnh Bình, Quảng Ngãi, có dấu hiệu chuyển dạ, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh để sinh con. Chị Ngân được chuyển thẳng vào phòng sinh. Khoảng một giờ sau người nhà nhận được tin báo bé trai đã tử vong.

Người nhà nạn nhân tập trung chờ đợi tại bệnh viện. Ảnh: T.T

Bà Nguyễn Thị Xuân, mẹ sản phụ cho biết, chiều hôm trước Ngân đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tịnh khám, kết quả siêu âm thai nhi bình thường. "Tại sao chiều hôm trước khám bình thường mà sáng hôm sau sinh cháu tôi lại tử vong do dây rốn quấn", bà Xuân bức xúc nói. Sự việc đã được gia đình trình báo công an và yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Sáng 2/8, Công an huyện Sơn Tịnh đã đến bệnh viện để ghi nhận vụ việc. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh cho biết nguyên nhân bé sơ sinh tử vong được xác định do dây rốn quấn cổ bốn vòng. Bà Ngọc cho rằng có thể khi siêu âm vào chiều hôm trước do tư thế nằm của thai nhi khiến bác sĩ không phát hiện được dây rốn quấn cổ.

Trong ca sinh, có một y sĩ và một nữ hộ sinh trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ. Sau khi phát hiện cháu bé bị ngạt, các y bác sĩ ở kíp trực đã hỗ trợ hồi sức nhưng không hiệu quả. Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh cho biết sẽ thực hiện kiểm thảo tử vong và trao đổi với người nhà sản phụ sau sự cố.

