Thai phụ chết não sau điều trị phụ khoa ở phòng khám tư

Chị Thư được Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội chuyển đến khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng chết não.

Theo đại diện phòng khám, chiều 5/3 chị Thư đến khám phụ khoa do ra nhiều khí hư. Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, kết hợp khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị viêm âm đạo do nấm, tạp khuẩn, viêm cổ tử cung, thai 22 tuần.

Thai phụ được bác sĩ chỉ định rửa âm đạo bằng dung dịch Nacl 0,9%, khí dung bằng dung dịch Nacl 0,9% pha gentamycin và dexamethasone. Khoảng 3 phút sau, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, thở dốc kèm cơn co cứng người nên phải thở ôxy, được tiêm tĩnh mạch diazepam 10 mg, tiêm bắp một ống promethaizin 25 mg. Sau đó phòng khám gọi cấp cứu 115 để chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai.

Gia đình bệnh nhân đã có đơn trình báo Công an huyện Thanh Trì Hà Nội về vụ việc. Người nhà cho biết hôm xảy ra sự việc, gia đình đã nhiều lần gọi điện thoại cho Thư đều có một người lạ nghe máy bảo chị Thư đang khám bệnh, lúc thì trả lời khám chưa xong. Tối cùng ngày gia đình mới nhận được thông báo Thư đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng 7/3, đại diện phòng khám đã làm việc với người nhà, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và Công an huyện Thanh Trì. Hiện cơ quan công an thu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động của phòng khám trong thời gian công an điều tra.

Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội có đăng ký một bác sĩ Trung Quốc hành nghề là bác sĩ Trịnh Túc Vinh. Sáng 7/3 khi Thanh tra Sở Y tế đến làm việc thì phòng khám cho biết không liên lạc được với bác sĩ này.

Gentamycin là thuốc kháng sinh cũ, có nhiều tác dụng phụ khi sử dụng. Dexamethasone là một thuốc dạng corticoid.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

