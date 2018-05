Thai phụ chịu đựng khối u khổng lồ ở ngực chờ sinh con mới mổ

Khối u khủng ở ngực bên phải của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 29/8, sau nhiều giờ các bác sĩ khoa Ngoại vú, Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) đã phẫu thuật thành công và cắt khối u khổng lồ ở ngực phải bệnh nhân. Người phụ nữ chỉ mới sinh con được vài ngày.

Trước đó, khi có bầu ở tháng thứ hai, thai phụ phát hiện có u cục tại vùng ngực bên phải. Bệnh nhân đi khám và được chẩn đoán bệnh u phyllode tuyến vú giáp biên. Tuy nhiên, với kết quả sinh thiết cộng thêm những rủi ro có thể gặp khi gây mê, phẫu thuật và dùng thuốc hậu phẫu cho cả hai mẹ con, các bác sĩ chuyên khoa ung thư và khoa sản quyết định trì hoãn phẫu thuật đến sau khi thai phụ sinh.

Khối u ngực phải phát triển to rất nhanh trong thời gian mang thai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trong 7 tháng thai kỳ còn lại, khối u của bệnh nhân phát triển rất nhanh và to dần như quả bóng. May mắn em bé chào đời an toàn đủ ngày tháng. Sau sinh 2 ngày, bệnh nhân bước vào tiến trình điều trị tại Bệnh viện K Trung ương. Sản phụ trải qua các xét nghiệm đánh giá toàn trạng, tổn thương. Hình ảnh chụp phim cho thấy khối u lớn chiếm toàn bộ tuyến vú phải, ngực phải to gấp 4-5 lần ngực trái.

Sau mổ cắt khối u, tình trạng bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân có thể phẫu thuật tạo hình tái tạo tuyến vú khi có nhu cầu.

Tiến sĩ Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại vú cho biết, u phyllode tuyến vú là bệnh lý đặc biệt của tuyến vú, phát triển rất nhanh, dễ tái phát, dễ tăng độ ác tính. Bệnh có 3 độ: U phyllode lành tính, giáp biên và ác tính. Với khối u ác tính, bác sĩ sẽ phải phẫu thuật rất rộng, u quá to thì phải cắt hết tuyến vú và kèm theo điều trị xạ trị.

Phương Trang