Tham phẫu thuật rẻ, thiếu nữ biến thành bà già

Biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ / Mất mũi sau phẫu thuật thẩm mỹ

Tiểu Liên đã hạ quyết tâm đi phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn có được khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương. Cô gọi điện cho một số thẩm mỹ viện, nhưng giá cả đều quá đắt. Cuối cùng, cô được một người bạn giới thiệu cho phòng khám nhỏ không tên tuổi.

Ảnh: people.

Do tiền lương không cao nên cô rất hài lòng với giá cả của phòng khám nhỏ kia. Nhưng chỉ sau một tuần làm đẹp, cô phát hiện má mình lõm xuống. Đi khám thì vị bác sĩ nói chất tiêm vào má đang được hấp thụ và cần bổ sung. Vậy là chỉ trong một tháng, mặt cô được tiêm hơn 10 lần. Kết quả, Liên có được khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu như ý.

Tuy nhiên, đến năm 2009, mặt cô bắt đầu có dấu hiệu sưng nhẹ, các đường nét biến dạng. Tiểu Liên nghi ngờ điều này liên quan đến việc tiêm má năm xưa, hoặc do chất tiêm có vấn đề. Nhưng nghĩ đến giá cả phẫu thuật đắt đỏ nên cô không ngừng tự an ủi mình là không có chuyện gì to tát.

Nhưng đến nay, năm 2013, mặt cô ngày càng sưng, dung nhan biến dạng tồi tệ, tóc rụng nhiều khiến cô trở thành một "bà già 20".

Các chuyên gia cho biết, chất mà Tiểu Liên được tiêm vào má là chất cấm, đã được thông báo ngừng bán và cấm sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, không hiểu vì sao nó vẫn tồn tại và được sử dụng trong một số cơ sở thẩm mỹ không có tên tuổi, nguồn gốc rõ ràng.

Thế Đan (theo People's Daily)