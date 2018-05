Thanh tra xã, phường có quyền xử phạt an toàn thực phẩm

Cấp xã, phường thí điểm xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội và TP HCM thí điểm hình thức này trong vòng một năm kể từ ngày 15/11. Mỗi nơi chọn 5 đơn vị hành chính cấp quận, 10 đơn vị hành chính cấp phường thuộc cấp quận đã chọn. Lực lượng thanh tra tận dụng nguồn nhân lực sẵn có.

Sở Y tế TP HCM đã đào tạo bài bản cho 38 người để thanh tra, tuy nhiên vì nghiệp vụ còn hạn chế nên vẫn còn cần tiếp tục đào tạo để chuẩn hóa. Sở Y tế Hà Nội cũng đã chọn 2 quận nội thành, 2 quận ngoại thành và quận mới tham gia thí điểm gồm Ba Đình, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Thường Tín.

Từ giữa tháng 11 sẽ thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại cấp quận/huyện, xã/phường.

Trong 9 tháng đầu năm có hơn 21.000 đoàn thanh kiểm tra an toàn thực phẩm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vì thế, Chính phủ đã đồng ý cho 3 Bộ Y tế, Nông nghiệp và Công thương thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận/huyện, xã/phường. "Đây là vấn đề hoàn toàn mới", thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tại hội nghị phổ biến thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm diễn ra tại Hà Nội ngày 16/10.

Theo đó, 3 Bộ giao quyền cho một thanh tra xã/phường có thể xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm trong cả 3 lĩnh vực: y tế, nông nghiệp và công thương. Những cán bộ này có quyền xử phạt ngay, được thành lập đoàn thanh kiểm tra, thậm chí tiến hành thanh kiểm tra độc lập. Đây là cơ chế đặc thù Chính phủ giao để tạo sự chuyển biến trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

"Lần thí điểm này các đơn vị sẽ triển khai quyết liệt và phải có chuyển biến. Nếu dân vẫn còn phàn nàn về an toàn thực phẩm thì không được", Thứ trưởng Long kỳ vọng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc này sẽ tạo nhiều thuận lợi, tháo gỡ thút nắt chồng chéo trong quản lý hiện nay. Tuy nhiên, có người lo ngại cho phép địa phương giữ lại 100% tiền phạt có thể khiến họ lạm dụng, làm khó doanh nghiệp.

Thứ trưởng Long cho biết thời hạn thí điểm ngắn và thực hiện theo đúng các luật liên quan rất khó nên 3 Bộ trình Chính phủ trao quyền xử phạt cho cán bộ xã phường. Việc thực hiện phải theo đúng quy định pháp luật, không được lạm dụng để "hành dân", khiến dân bức xúc

Theo báo cáo của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, trong 9 tháng đầu năm cả nước có trên 20.000 đoàn thanh kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt hơn 24 tỷ đồng, số cơ sở vi phạm chiếm tỷ lệ hơn 22%. Việc xử lý vi phạm nhiều nơi chưa kiên quyết, tại tuyến xã hầu hết không xử phạt mà chủ yếu là nhắc nhở. Số cơ sở vi phạm chỉ bị nhắc nhở chiếm đến hơn 83%. Trong hơn 12.000 cơ sở vi phạm bị xử lý có một nửa là phạt cảnh báo, phạt tiền gần 7.000 đơn vị; đình chỉ gần 700 cơ sở, hơn 4.000 loại sản phẩm bị tiêu hủy.

TP HCM và Hà Nội là 2 địa phương có số lượng hàng hóa không đạt bị phát hiện xử lý nhiều nhất là TP HCM và Hà Nội với hàng chục tấn sản phẩm các loại. 16% trong số 134.000 mẫu xét nghiệm không đạt chất lượng.

- Chỉ tiêu hóa lý: 460 trong số hơn 6.500 mẫu thực phẩm không đạt, chiếm 7%; chủ yếu do thực phẩm có hàn the, formadehyt, Rhodamine B hoặc rượu hàm lượng Fucfurol, aldehyt... vượt quá giới hạn cho phép.

- Chỉ tiêu vi sinh: 683 trong số hơn 6.000 mẫu không đạt, chiếm gần 11%; nhiều nhất là nước uống đóng chai, nước đá, thức ăn chín... Các chỉ tiêu không đạt hay gặp là số bào tử nấm men-mốc, staphylococcus aureus, coliforms, e.coli, salmonella... vượt qua giới hạn cho phép.

Nam Phương