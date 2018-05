Thảo dược ngừa biến chứng bệnh tiểu đường

Hai thập niên trước, Đức có khoảng 2,5 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Sau hơn 20 năm phát động phong trào phòng chống bệnh tiểu đường, từ biện pháp tầm soát miễn phí đến truyền thông về chế độ dinh dưỡng và vận động để ngăn chặn di chứng nghiêm trọng của căn bệnh này, ngành y tế ở Đức vẫn phải đối mặt với tình trạng: gần 10% dân số mắc căn bệnh này. Điều nguy hiểm là tỷ lệ di chứng của bệnh tiểu đường vẫn tăng chứ không giảm, dù y học không thiếu phương tiện chẩn đoán và điều trị.

Các dưỡng chất trong hồng sâm có tác dụng ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường.

Bệnh tiểu đường do đường huyết không còn trong vòng kiểm soát của tụy tạng nhưng sớm muộn cũng dẫn đến rối loạn biến dưỡng chất béo, khiến tăng mỡ máu, nhất là loại gây xơ vữa mạch máu, gây thuyên tắc vi mạch, như Triglyceride. Hậu quả là bệnh tim mạch thường đồng hành với bệnh tiểu đường. Bằng chứng là đằng sau hơn 50% trường hợp tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim đều có bàn tay phá hoại ngấm ngầm của bệnh tiểu đường. Đáng lo hơn nhiều là tỷ lệ tử vong của đối tượng vừa cao huyết áp vừa bị bệnh tiểu đường cao tối thiểu gấp 3 lần người tuy có bệnh tim mạch nhưng không bị bệnh tiểu đường.

Theo thống kê của các hãng bảo hiểm y tế ở Đức, khi so sánh với dữ liệu trong 3 năm vừa qua, số người nhồi máu cơ tim vì bệnh tiểu đường không giảm, trong đó, tỷ lệ tử vong lại cao gần gấp đôi số trường hợp phải xuôi tay theo định mệnh vì lý do khác. Số bệnh nhân tuy được điều trị đúng bài bản nhưng mù mắt vì thoái hóa võng mạc tăng 5%. Số nạn nhân phải đoạn chi vì hoại tử mô mềm do thuyên tắc mạch máu cục bộ tăng 20%.

Điều đó cho thấy thuốc hạ đường huyết, dù hiệu quả vẫn chưa phải là giải pháp quyết định. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy di chứng trong bệnh tiểu đường như cao huyết áp, đục thủy tinh thể, suy thận, viêm da, hoại tử mô mềm… tùy thuộc vào mức độ dao động của lượng đường trong máu. Người tuy có đường huyết hơi cao hơn định mức bình thường nhưng ổn định thì ít gặp biến chứng hơn đối tượng có lượng đường trong máu trồi sụt quá thường.

Đó cũng là lý do tại sao nhiều thầy thuốc ở Âu Mỹ đang "đãi cát lọc vàng" từ kinh nghiệm của y học cổ truyền phương Đông để nghiên cứu và ứng dụng cây thuốc có công năng điều hòa biến dưỡng và bảo vệ thành mạch trước hiện tượng xơ vữa. Trong đó, hồng sâm từ lâu đã chứng minh công dụng trong việc chữa bệnh tiểu đường. Hoạt chất ginsenosides, polyphenol, polysaccharides... giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tác dụng của thuốc đặc hiệu, vừa bảo vệ các điểm hở sườn trong bệnh tiểu đường như mạch máu, thận, mắt, não, da… trước tình trạng oxy-hóa gây thoái hóa tế bào.

Ngọc Bích