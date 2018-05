Thể dục giúp đàn ông có tinh binh khỏe hơn

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Cordoba ở Tây Ban Nha đã tìm thấy rằng những người thường vận động ngoài trời thì có tinh trùng bơi nhanh hơn, cấu trúc tốt hơn, so với những người ngồi tĩnh tại. Họ lý giải việc tập thể dục đã thúc đẩy hàm lượng hoóc môn tốt trong cơ thể, tạo ra môi trường lý tưởng để sản xuất tinh trùng trong tinh hoàn. Dấu hiệu tinh trùng tốt: - Đàn ông thường xuất 1,5 ml tinh dịch sau 3-5 ngày kiêng khem. - Tinh dịch thường có màu trắng sữa, hơi vàng. - Độ pH trên 7,1. - Trong điều kiện bình thường tinh dịch ở dạng lỏng trong khoảng 1 giờ sau khi xuất. - Một người đàn ông khỏe mạnh giải phóng khoảng 15 triệu tinh trùng trong mỗi ml tinh dịch. Phát hiện này được đánh giá là quan trọng bởi chất lượng tinh dịch của phái mạnh đã giảm xuống trong 50 năm qua. Nhiều nhân tố bị buộc tội, như uống rượu, hút thuốc, và sự gia tăng căn bệnh béo phì. "Mặc dù mẫu nghiên cứu không lớn (trên 31 người), nhưng đây là công trình đầu tiên đánh giá sự khác biệt về các thông số chất lượng tinh trùng trong cả hai nhóm - ưa vận động và không", trưởng nhóm nghiên cứu Diana Vaamonde cho biết. Tuy vậy, nếu luyện tập quá nhiều lại gây ra tác dụng ngược. Công trình nghiên cứu năm 2010 của Vaamonde cho thấy thông số tinh trùng của các vận động viên kém hơn những người chỉ tập thể dục bình thường. Có thể, cường độ luyện tập quá mức đã làm suy giảm chất lượng tinh binh. Nghiên cứu mới nhất được công bố trên European Journal of Applied Physiology. T. An