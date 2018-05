Thêm 5 sinh viên Hà Nội nhập viện vì ngộ độc rượu methanol

3 ca nhẹ đã được xuất viện, 9 người còn lại đang nằm điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) gồm 4 nữ và 5 nam. Trong số này, 6 người trong tình trạng hôn mê phải thở máy, lọc máu; 3 bệnh nhân tỉnh táo. Tất cả đều quê ở Gia Lai và là sinh viên Trường Sư phạm Hải Dương chi nhánh tại Hà Nội, ở trọ tại phố Yên Hòa.

Video các sinh viên đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai

Thêm 5 sinh viên vào viện vì ngộ độc rượu methanol

Nhóm sinh viên này đã uống rượu cùng nhau cách đây 3 hôm, sau đó có biểu hiện ngộ độc. Theo báo cáo của Phòng Y tế quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, rượu được nhóm sinh viên mua tại ngõ 259 phố Yên Hòa. Tại đây có 2 cửa hàng tạp hóa bán rượu là số nhà 5B và số nhà 17.

Kiểm tra tại số nhà 5B, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 2 lít rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Qua số điện thoại chủ hàng cung cấp, đoàn xác minh đó là rượu Bắc Hùng tại cụm 8 làng Thủy Hội, xã Tân Hội, Đan Phượng.

Tại cửa hàng số 17, cơ quan chức năng phát hiện 2 lít rượu không rõ nguồn gốc. Công an xác minh đầu mối cung cấp rượu là bà Nguyễn Thị Hảo (ở Cự Đà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) với loại rượu mang nhãn mác “Duy Hảo”. Đây cũng là đầu mối cung cấp rượu cho nhiều cửa hàng ăn, tạp hóa… trên địa bàn Hà Nội với giá 7.000-8.000 đồng một chai 500 ml. Bà Hảo được Công an quận Đống Đa mời làm việc do bán rượu không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng đã lấy 3 mẫu rượu tại hai cửa hàng này và mẫu rượu tại phòng trọ của các sinh viên ngộ độc, gửi xét nghiệm.

Như vậy, từ ngày 26/2 đến ngày 11/3, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 24 trường hợp ngộ độc rượu methanol, trong đó có 2 người tử vong. Tính đến ngày 10/3, các đoàn kiểm tra đã làm việc với 833 cơ sở kinh doanh rượu, xử phạt 75 cơ sở với số tiền hơn 233 triệu đồng, tiêu hủy 120 lít rượu và niêm phong hơn 6.500 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong số 35 mẫu xét nghiệm đã phát hiện 3 mẫu vượt giới hạn methanol cho phép và đều được lấy tại quận Thanh Xuân, Hà Đông và Đống Đa.

Phương Trang