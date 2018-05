Thêm 6 người Sài Gòn nhiễm virus Zika

30 người Sài Gòn nhiễm virus Zika, thành phố lập ủy ban chống dịch / Thắc mắc phổ biến khi virus Zika lan rộng ở Sài Gòn

Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết trên 80 mẫu xét nghiệm trong tuần ghi nhận 6 trường hợp dương tính với virus Zika. Tính từ đầu năm, với tổng số 995 mẫu xét nghiệm, thành phố xác định 35 trường hợp mắc bệnh tại 13 quận huyện.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Sở Y tế TP HCM cho biết trong 2 tuần qua, số mẫu phát hiện nhiễm virus Zika giảm hơn so với trước. Tuần 43 phát hiện 16 ca nhiễm mới, tuần 44 và 45 lần lượt là 8 và 6 ca. Ngành y tế tiếp tục phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, diệt loăng quăng, tầm soát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và trong độ tuổi sinh đẻ.

Thành phố đang kết hợp phòng chống cùng lúc cả hai bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Tính đến ngày 3/11, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn là 15.874, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015 là 14.440. Những tháng đầu năm 2016, số ca tích lũy luôn ở mức cao hơn cùng kỳ 2015 khoảng 80-90%. Việc kết hợp các biện pháp phòng ngừa bệnh do virus Zika cũng là phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết góp phần kéo giảm sự gia tăng của bệnh sốt xuất huyết thời gian qua.

Bệnh do virus Zika thường có biểu hiện lâm sàng nhẹ nhưng có thể gây hậu quả trầm trọng nếu nhiễm bệnh trong những tháng đầu thai kỳ vì nguy cơ gây dị tật đầu nhỏ cho thai nhi. Người xuất hiện triệu chứng nghi ngờ bệnh có thể đến 30 bệnh viện tại TP HCM và các cơ sở y tế để lấy máu xét nghiệm tìm virus Zika miễn phí.

Dấu hiệu nhận biết Zika: - Sốt nhẹ 37,8-38,5 độ C, mệt mỏi, mọc ban rát sẩn trên da, đau các khớp nhỏ ở bàn tay và bàn chân. - Viêm xung huyết kết mạc, đau cơ, nhức đầu, đau hố mắt, và suy nhược. - Một số ít bệnh nhân có thể có đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, loét niêm mạc hoặc ngứa.

Lê Phương