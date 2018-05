Thêm một em bé tử vong sau tiêm văcxin 5 trong 1

3 em nhỏ tử vong sau tiêm văcxin / Những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm phòng

Lọ văcxin được tiêm cho bé trai hôm 4/1. Ảnh: N.H.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, bé sinh thường tại trạm y tế xã, nặng 3 kg, đã được tiêm văcxin viêm gan B 24h sau sinh và một mũi phòng lao. 9h sáng 4/1, cháu được mẹ đưa trạm y tế xã để tiêm phòng văcxin "5 trong 1" và uống bại liệt.

Bé được cán bộ y tế khám sàng lọc, không sốt nên chỉ định tiêm, sau đó mẹ đưa về nhà theo dõi. Cả ngày hôm đó, bé bú bình thường, không sốt. Đến 4h sáng hôm sau, thấy con bú ít, có biểu hiện lả đi, gia đình vội đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, 20 phút sau thì bé tử vong. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân trẻ qua đời. Bệnh viện đã đề nghị gia đình cho mổ khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân, song gia đình không đồng ý và đã đưa bé về nhà mai táng.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, cùng tiêm chủng với bé trên tại trạm y tế xã Yên Thường vào sáng 4/1 còn có 121 bé khác. Đến nay sức khỏe các cháu kia vẫn bình thường. Ngoài trường hợp này, trên địa bàn huyện, thành phố cũng chưa có báo cáo về trường hợp nào khác có phản ứng sau tiêm trong đợt tiêm chủng đó.

"Quá trình tiêm chủng chưa phát hiện có sai sót gì. Chúng tôi đã gửi mẫu văcxin đi kiểm định. Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá phản ứng sau tiêm văcxin của thành phố sẽ có buổi làm việc sớm nhất để xem xét trường hợp này. Chúng tôi cũng sẽ rà soát lại hoạt động tiêm chủng trên toàn thành phố để đảm bảo tiêm chủng an toàn cho trẻ", ông Cảm cho biết.

Loại tiêm cho cháu bé qua đời là văcxin Quinvaxem do Hàn Quốc sản xuất, không phải lô tiêm khiến 3 trẻ tử vong sau tiêm tại Nghệ An trước đó. Bộ Y tế cũng đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới và nhà sản xuất kiểm định lại tính an toàn của văcxin Quinvaxem và bại liệt.

Văcxin 5 trong1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do HIB.

Nam Phương