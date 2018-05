Thêm sữa Karicare của New Zealand nhiễm khuẩn

Abbott Việt Nam thu hồi 10 lô sữa Similac nghi nhiễm khuẩn

Cục An toàn thực phẩm đã rà soát toàn bộ sản phẩm Karicare đã công bố tại Cục từ đầu năm 2012 đến nay, bước đầu cho thấy không có sữa Karicare cho trẻ dưới 12 tháng tuổi bán ở Việt Nam. Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu công ty nhập khẩu sản phẩm Karicare vào Việt Nam thống kê việc nhập khẩu sữa bị nghi nhiễm khuẩn và báo cáo về Cục trước ngày 6/8.

Sản phẩm sữa Karicare vẫn đang được rao bán trên các trang mạng. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 4/8, Bộ Công nghiệp New Zealand đã ra quyết định thu hồi các sản phẩm Karicare, do Công ty Nutricia - New Zealand sản xuất có sử dụng nguyên liệu whey protein concentrate - được cho là có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum.

Các sản phẩm đó bao gồm: Karicare Formula số 1 (cho trẻ 0-6 tháng tuổi) và Karicare Gold+ Follow on Formula số 2 (cho trẻ 6-12 tháng tuổi). Công ty này cũng cho biết hai sản phẩm trên chỉ được bán trên thị trường New Zealand và đã được công ty tự nguyện thu hồi ở nước này.

Ngày 4/8, Công ty Abbott Việt Nam cũng thông báo thu hồi 10 lô sữa Similac GainPlus EyeQ dành cho trẻ 1-3 tuổi vì nghi nhiễm khuẩn Clostridium. Các lô sữa này hãng Fonterra của New Zealand sản xuất và cung cấp cho Abbott.

Sáng 5/8, Công ty FrieslandCampina Việt Nam phát đi thông cáo khẳng định đã không mua bất kỳ lô hàng nào bị nhiễm khuẩn từ New Zaeland và do đó tất cả sản phẩm bán ở Việt Nam đều an toàn cho người sử dụng.

Phan Dương