Thiệt mạng sau khi ăn cháo cóc

Đến sáng ngày 28/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An đã làm thủ tục xuất viện cho 4 bệnh nhân cùng một nhà ở xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh (Long An), được đưa vào cấp cứu tối ngày 26/10 do ngộ độc sau khi ăn cháo cóc.

Người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình là Trần Văn Sáu (56 tuổi) thiệt mạng sau vài giờ cấp cứu vì nhiễm độc quá nặng.

Trước khi được đưa vào bệnh viện huyện rồi chuyển lên tỉnh, những người bị ngộ độc cùng ăn cháo cóc. Gần nửa giờ sau mọi người có cảm giác hoa mắt, chóng mặt, nôn ói…

Theo các bác sĩ, có khả năng gia đình ông Sáu làm thịt cóc nhưng rửa không sạch nên còn dính nhựa cóc. Trong nhựa cóc chứa nhiều độc tố như: bufotonin, bufotalin, bufotenin... gây rối loạn tiêu hóa, tăng huyết áp, ức chế trung tâm hô hấp, trụy mạch… có thể làm chết người.

Thiên Phước