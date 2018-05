Thiếu nữ 15 tuổi có 2 tử cung, 2 âm đạo

Cậu bé có 3 bộ phận sinh dục / Nguyên nhân gây đau ở cơ quan sinh dục

Kết quả siêu âm cho thấy thiếu nữ 15 tuổi có 2 tử cung. Ảnh: NH.

Trung tâm Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng mới tiếp nhận cấp cứu một thiếu nữ 15 tuổi bị bí tiểu cấp kèm đau tức bụng dưới. Bệnh nhân mới hành kinh lần thứ ba. Mỗi lần đến chu kỳ, lượng máu kinh không nhiều song kéo dài một tuần, đau tức bụng dưới kèm tiểu khó, táo bón suốt 2 tuần.

Bác sĩ khám thấy màng trinh của bệnh nhân bị căng giãn rộng và âm đạo phía trên có một khối căng, tím. Bên cạnh đó còn có một khối căng to đè vào trực tràng, khối này tụ máu lớn lan từ tử cung đến âm đạo. Khảo sát tử cung - buồng trứng và thận, bác sĩ phát hiện bệnh nhân chỉ có một quả thận bên phải, chẩn đoán bệnh nhân dị dạng sinh dục vách ngăn âm đạo biến chứng ứ máu kinh. Ê kíp phẫu thuật đã rạch hình chữ thập ở phần âm đạo đang căng phồng, giải phóng khoảng 500 ml máu kinh đặc sẫm.

Kiểm tra siêu âm sau đó cho hình ảnh bệnh nhân có 2 tử cung. Đây là trường hợp dị dạng sinh dục với 2 tử cung, 2 âm đạo nhưng có một âm đạo không thông với màng trinh dẫn đến tình trạng ứ máu kinh gây đau và chèn ép bàng quang gây bí tiểu, ép vào trực trạng gây táo bón. Bên cạnh đó Quỳnh còn bị dị dạng tiết niệu, chỉ có một quả thận.

Dị dạng sinh dục với 2 tử cung. Ảnh: Health.

Bác sĩ Sản khoa Nguyễn Thị Lệ cho biết dị dạng sinh dục nữ hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 3%. Đây là tình trạng bất thường về cấu trúc của cơ quan sinh dục do sự rối loạn quá trình biệt hóa các bộ phận sinh dục trong thời kỳ bào thai, thường kèm theo dị dạng thận - tiết niệu. Bất kỳ dị dạng sinh dục nào đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục cũng như chức năng sinh sản của người bệnh. Do vậy bác sĩ khuyên phụ nữ và phụ huynh nếu thấy bất thường về kinh nguyệt, đau bụng dưới nên đi khám phụ khoa để được kiểm tra, tư vấn và can thiệp kịp thời.

