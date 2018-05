Thiếu nữ 18 hóa bà lão hơn 100 tuổi

Cô gái hóa bà lão 'lột xác' nhờ mỡ bụng / Cô gái hóa bà lão ở Quảng Nam tiếp tục già trở lại

Rochelle Pondare có bề ngoài như một cụ già dù mới 18 tuổi. Ảnh: Discovery/Bacroft.

Các bác sĩ phát hiện Rochelle Pondare mắc bệnh lão hóa khi em lên 5 tuổi. Ở tuổi 18, cô gái trẻ có cơ thể của một người 144 tuổi. Mẹ em cho biết: “Con bé bắt đầu bị rụng tóc năm 3 tuổi. Hai năm sau, da bé xuất hiện các nếp nhăn và các bác sĩ thông báo con mắc bệnh Progeria”. Rochelle nói: “Cơ thể em già đi chứ không lớn lên. Em như bà cụ, hay thở dốc, khó đi lại và mệt mỏi, đôi khi cơ thể đau”.

Dù vậy, Rochelle luôn vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Em rất thích đi học và vô cùng hạnh phúc khi mọi người ở trường chấp nhận sự khác biệt của mình. Như những thiếu niên khác, Rochelle thích nhạc pop, thời trang và đi chơi với các bạn nam. Em đặc biệt thân với một cậu bạn học cùng trường. Cô gái chia sẻ: “Em luôn đi chơi với các bạn nam, em thấy con trai dễ gần hơn con gái và họ bảo vệ em mỗi khi ra ngoài. Em thích một bạn và chơi với bạn ấy từ năm lớp 6. Em chia sẻ với bạn ấy về bệnh tình của mình. Bạn ấy như tri kỷ của em”.

Rochelle cùng mẹ. Ảnh: Discovery/Bacroft.

Ở nhà, Rochelle giúp bố mẹ chăm nom 6 đứa em. Thiếu nữ 18 tuổi làm thêm ở quầy rau quả của gia đình, khách hàng rất yêu quý Rochelle vì em lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình.

Bất chấp sự thật là bệnh nhân Progeria thường không thể sống quá tuổi thiếu niên, Rochelle vẫn rất kiên cường và nói mình sẽ sống lâu nhất có thể. Em thường xuyên đến Bệnh viện Đại học Fatima ở Manila để kiểm tra tim và các cơ quan khác. Bác sĩ của em là Imelda Cruz cho biết: “Sức sống của Rochelle rất mãnh liệt. Cô bé còn muốn tổ chức sinh nhật 18 tuổi”.

Rochelle được mời tham gia chương trình nghiên cứu loại thuốc mới chống lại căn bệnh Progeria do quỹ Michelangelo và Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ) tiến hành. Ở đó, em gặp gỡ những bệnh nhân giống mình và cô gái trẻ đã được tổ chức sinh nhật 18 tuổi như mong muốn. Rochelle tâm sự: “Gia đình là nguồn sức mạnh của em và họ là lý do khiến em muốn chiến đấu. Em có những giấc mơ muốn thực hiện, như mua một căn nhà chẳng hạn. Em muốn tự kinh doanh để bố mẹ không phải đi làm mà có thể ở nhà nghỉ ngơi. Đó là lý do em dũng cảm. Tất cả là vì gia đình”.

Progeria là một bệnh do gen hiếm gặp, khiến các tế bào của cơ thể không hoạt động và lão hóa nhanh chóng. Hiện nay có khoảng 100 trẻ trên thế giới mắc căn bệnh này.

Minh Nguyên (Theo Mirror)