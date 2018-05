Thiếu nữ đổ mồ hôi và khóc ra máu

Cậu bé 15 tuổi khóc ra máu / Thiếu nữ khóc ra máu

Delfina Cedeno, 19 tuổi, thành phố Veron, CH Dominica, bị mắc chứng rối loạn kỳ lạ cách đây 4 năm. Lúc đầu, máu thấm ra ngoài từ móng tay và rốn của cô. Tình trạng bắt đầu xấu đi nhiều khi Cedeno khóc ra máu, chảy máu cam và bị rụng tóc. Vào thời điểm tồi tệ nhất, cô bị chảy máu 15 ngày liên tiếp và rơi vào tình trạng nguy kịch phải truyền máu gấp.

"Khi điều này bắt đầu xảy ra với tôi, tôi không biết phải làm gì. Tôi sợ hãi và hoàn toàn bị sốc. Lúc đầu, không ai có thể giúp tôi, họ nhìn tôi như một người điên khi tôi nói những gì đang xảy ra với mình. Một ngày, khi nhìn thấy máu tôi chảy ra trước mặt một bác sĩ, họ mới biết là tôi hoàn toàn nghiêm túc", Cedeno tâm sự chuỗi ngày khủng hoảng của mình.

Cedeno từng vô cùng tuyệt vọng khi biết mình mắc phải căn bệnh lạ. Ảnh: Opposingviews.

Một thời gian dài Cedeno không ra ngoài, chỉ ở trong phòng ngủ. Cô đã bỏ học vì cảm thấy xấu hổ với bạn bè. Nhiều người bạn của cô thậm chí còn loan tin bệnh của cô có thể lây nhiễm cho những người xung quanh. Bế tắc, Cedeno tìm đến những liều thuốc an thần để kết thúc cuộc sống của mình. Nếu không được gia đình phát hiện kịp thời, cô đã tử vong từ lần đó.

4 năm sau khi sự việc bắt đầu, các chuyên gia mới phát hiện ra bệnh của Cedeno. Họ kết luận cô bị mắc một loại bệnh hiếm gặp là hematidrosis, mức độ adrenaline (một loại hormone tăng sức co bóp của tim, tăng nhịp tim, co mạch, tăng huyết áp, giãn khí quản...) của cô cao gấp 20 lần so với người bình thường. Sự lo lắng càng khiến huyết áp tăng khiến cô đổ mồ hôi có màu máu.

Đây là một tình trạng cực kỳ hiếm. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Da liễu Ấn Độ, hiện tượng của Cedeno là do các mạch máu bao quanh tuyến mồ hôi giãn nỡ theo sự căng thẳng của con người. Khi sự lo lắng tăng dần, các mạch máu giãn ra đến lúc vỡ tung, máu đi vào các tuyến mồ hôi, gây ra việc mồ hôi chảy ra ngoài có màu đỏ.

Cedeno lạc quan hơn với bệnh tật của mình nhờ bạn trai Recaris Avila. Ảnh: Opposingviews.

Hiện nay, Cedeno đã được các bác sĩ cho dùng thuốc để kiểm soát sự lo lắng, kiểm soát việc chảy máu. Cô cảm thấy tâm trạng khá hơn trước rất nhiều, lạc quan hơn nhờ bạn trai Recaris Avila, người đã gặp cô trong bệnh viện.

Avila chia sẻ: "Tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi bình thường, tôi không phân biệt tình trạng của cô ấy. Đôi khi cô ấy bối rối vì không muốn tôi nhìn thấy cô ấy đang chảy máu. Tôi không lo lắng, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc".

Lê Anh (theo Opposingviews)