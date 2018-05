Thiếu nữ khốn khổ vì bộ ngực khủng

Cách chọn áo ngực vừa vặn với vòng 1

Ảnh: Mirror.

Ginny Chapman phát triển vòng 1 từ khi mới 10 tuổi. “Năm tôi lên 13, người ta suốt ngày hỏi tôi có phải ngực thật không. Tôi bị trêu chọc và lúc nào cũng căng thẳng”, cô gái nhớ lại. Ginny thường xuyên ở trong trạng thái lo âu và không dám ra khỏi nhà. Cô không thể tìm áo lót vừa với cơ thể mình. “Nếu muốn đặt riêng áo lót thì tôi phải trả 95 bảng, và tôi không đủ tiền”, Ginny chia sẻ.

Hiện ở tuổi 20, bộ ngực của Ginny nặng tới 9,5 kg. Cô gái trẻ không thể làm việc vì liên tục bị đau lưng. Cô không thể tập thể dục dù rất muốn. Chuyện phòng the cũng trở nên khó khăn. Cô muốn thu nhỏ bộ ngực nhưng không có đủ tiền do chưa đi làm. Hy vọng duy nhất của Ginny là được Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) phẫu thuật miễn phí, tuy nhiên cơ quan này đã từ chối với lý do trường hợp của cô không đủ đặc biệt.

“Bộ ngực này thật đáng nguyền rủa. Tôi luôn bị đau và không thể tin được họ cho là tôi không đủ điều kiện để được phẫu thuật”, thiếu nữ 20 bức xúc nói. Phát ngôn viên của NHS cho biết: “Trường hợp này không được coi là đặc biệt về mặt lâm sàng”. Trừ khi kiếm được 5.000-6.000 bảng để chi trả cho ca phẫu thuật, Ginny sẽ phải sống với bộ ngực này suốt đời.

Minh Nguyên (Theo Mirror)