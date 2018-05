Thiếu nữ suýt chết do bị ngộ độc ma túy đá

Bệnh nhân được bạn bè chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tối 4/1 trong tình trạng ảnh hưởng tim mạch nặng nề. Sau hơn 10 ngày được cấp cứu, cô gái đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển song vẫn phải theo dõi chức năng tim. Thiếu nữ cũng không nhớ những gì đã xảy ra.

Bệnh nhân bị ngộ độc ma túy đá đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: N.P.

Theo các bác sĩ, đây là một những trường hợp điển hình của ngộ độc cấp tính ma túy dạng kích thích. Các chất ma túy thế hệ mới thường gây ra triệu chứng nhiễm độc thần kinh, tim mạch, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, thận. Nghiên cứu trên thế giới cho thấy bệnh nhân bị co mạch, loạn nhịp tim, tổn thương cơ tim do ma túy đá, trên 60% tử vong do bị tác động lên hệ tim mạch. Đặc biệt loại ma túy amphetamin tồn tại dưới dạng kẹo, đá, lắc rất nguy hiểm.

Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang cấp cứu cho một nam bệnh nhân 41 tuổi ở Hải Dương cũng bị ngộ độc do ma túy đá dẫn đến tổn thương cơ tim, não. Bệnh nhân này đã sử dụng ma túy 4 năm, sáng 6/1 lên cơn vật vã và môi tím tái, co giật, ngừng tim khi được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ đã giúp tim bệnh nhân đập trở lại, sau đó chuyển đến Trung tâm chống độc. Bệnh nhân bị sốc, rối loạn nhịp tim, suy thận, rối loạn đông máu, đặc biệt bị nhồi máu cơ tim với ít nhất 3 vị trí tắc mạch vành hoàn toàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, trước kia trung tâm thường tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc heroin thì khoảng 10 năm nay chủ yếu là ngộ độc những loại ma túy mới, ma túy tổng hợp. Bệnh nhân vào viện khi đã rất nặng, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa tính mạng. Tại trung tâm thời gian qua đã ghi nhận hai ca tử vong vì ngộ độc cấp tính ma túy đá.

Hầu hết bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc ma túy thế hệ mới có biểu hiện kích thích, lơ mơ, lẫn lộn, tâm thần hoang tưởng, ảo giác, có những hành vi ý tưởng nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Bệnh nhân cũng có thể bị co giật, tăng thân nhiệt…

Hà An