Thiếu nữ ung thư máu chờ đợi một phép màu

Bạn bè cùng khóa đã vào giảng đường đại học, riêng Ly (huyện Ea H’leo, Đăk Lăk) vẫn ngày ngày gắn bó với kim tiêm, dịch truyền bệnh viện. Từng đạt huy chương điền kinh cấp tỉnh, ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch để chinh phục nhiều vùng đất nhưng hiện giờ việc đi lại, sinh hoạt của cô gái xinh xắn 19 tuổi hầu hết trông cậy vào mẹ. Hai năm nay mẹ là nguồn động lực giúp Ly vượt qua nỗi ám ảnh bệnh tật và những lần vô hóa chất đau nhức tận xương tủy.

Nụ cười tươi tắn của Ly trước khi hóa trị. Ảnh: F.B

Năm 2014, vừa nhập học lớp 12 vài tuần thì Ly nổi chấm xuất huyết như muỗi cắn. Sau đó nốt đỏ nổi nhiều hơn, lan to ra, kèm sốt và đau đầu dữ dội. Ly cứ tưởng do học hành cuối cấp căng thẳng, ăn uống không đầy đủ nên cơ thể suy kiệt. Đến lúc bị co giật, liệt nửa người, cả nhà đưa Ly đến trạm y tế xã. Nhân viên y tế nghi ngờ sốt xuất huyết, bảo truyền nước khoảng một tuần sẽ đỡ nhưng chỉ 2 ngày tình hình tiến triển nặng. Ly được chuyển lên tuyến trên rồi đưa xuống TP HCM.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ kết luận cô bị bạch cầu cấp dòng tủy, điều trị bằng phương pháp ghép tủy với chi phí khoảng một tỷ đồng. Chi phí quá nhiều so với kinh tế gia đình, Ly chọn giải pháp hóa trị.

Bác sĩ Lê Phước Đậm, Khoa Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trải qua hàng chục đợt hóa trị, truyền máu, hiện bệnh nhân không còn đáp ứng với điều trị hóa chất. Tình trạng xuất huyết não tái phát, tổng trạng Ly rất kém, chân yếu dần, đi lại khó khăn. Giai đoạn tiếp theo chủ yếu là điều trị triệu chứng như truyền máu, truyền kháng sinh chống nhiễm trùng...

"Nếu điều trị theo hướng cứu vớt, dùng liều thuốc mạnh sẽ hiệu quả hơn nhưng bệnh nhân có thể gặp nhiều tác dụng phụ, buộc phải nằm cách ly khử trùng rất tốn kém", bác sĩ Đậm chia sẻ.

Cô bé luôn thường trực nụ cười tươi tắn cho mẹ yên lòng. Ảnh: Lê Phương.

Nén chịu những đớn đau bệnh tật, cô con gái duy nhất trong gia đình 5 anh em luôn thường trực nụ cười tươi tắn cho mẹ yên lòng. Bố mất cách đây hơn 10 năm sau thời gian dài mắc bệnh rối loạn tâm thần, việc ăn học của 5 anh em đều do mẹ làm vài sào rẫy gồng gánh. Từ ngày Ly bệnh, anh em trai đều nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh. 300 triệu đồng chi phí điều trị những năm qua là nhờ vay mượn.

"Biết là rất khó với ước mơ được khỏe mạnh, đi học, kiếm tiền trả nợ cho mẹ nhưng em sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng", Ly chia sẻ. Dáng người mẹ khắc khổ đẩy xe cho con lọt thỏm giữa hành lang bệnh viện. Bà vẫn không thôi hy vọng chờ đợi một phép màu sau những tháng ngày quá đỗi chông gai.

Theo bác sĩ Lê Phước Đậm, bạch cầu cấp dòng tủy xuất hiện rất đột ngột với những triệu chứng ban đầu đa dạng như nhiễm trùng, sốt cao, nổi hạch, hoặc xuất huyết, chảy máu răng, mũi, bầm dưới da, phụ nữ rong kinh, thiếu máu nặng, xanh xao, mệt mỏi nhiều... Có nhiều trường hợp phát hiện bệnh trong khi một vài tuần trước đó khám sức khỏe hoàn toàn bình thường. Giải pháp ghép tủy, hóa trị có thể giúp kéo dài thời gian sống.

Lê Phương

