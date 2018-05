Thịt heo tại TP HCM có tồn dư thuốc an thần

Ăn thịt heo bị tiêm thuốc an thần dễ rối loạn giấc ngủ

Cán bộ thú y huyện Hóc Môn phối hợp với Đội quản lý thị trường huyện, UBND xã Đông Thạnh, hôm 29/7 kiểm tra cơ sở giết mổ trái phép do ông Nguyễn Văn Tiến làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện nơi đây có một lọ thuốc Prozil (thuốc an thần, gây mê) và một ống tiêm. 22 con heo trong chuồng đều có hiện tượng mệt mỏi, ngủ li bì.

Chủ cơ sở này khai nhận mỗi ngày nơi đây giết mổ 6 con heo không kiểm dịch và đều tiêm thuốc Prozil liều lượng 0,2-0,5 ml một con trước khi giết mổ. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thịt heo để xét nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu xét nghiệm này dương tính với chất cấm có trong thuốc an thần.

Theo ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng Phòng thanh tra chuyên ngành thú y, Chi cục Thú y TP HCM: “Chi cục Thú y thành phố sẽ tiếp tục lấy mẫu gửi cơ quan trung gian định lượng đến khi nào kết quả xét nghiệm âm tính với thuốc an thần thì đàn heo này mới được giết mổ, tiêu thụ bình thường”.

Cũng theo ông Nguyên, thuốc an thần sử dụng cho heo phải theo chỉ định. Nếu cho heo uống thuốc an thần thì phải ngừng 5 đến 7 ngày khi thuốc đào thải ra hết khỏi cơ thể gia súc thì mới được giết mổ. Người ta tiêm thuốc an thần cho gia súc nhằm mục đích làm chúng nằm im, rơi vào trạng thái không phản ứng để dễ vận chuyển, giết mổ. Đặc biệt, heo được bơm nước hoặc sử dụng thuốc tăng trọng… bị tiêm thuốc an thần để không chết trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, thuốc an thần giúp cho heo không la hét gây tiếng ồn trong quá trình giết mổ, nhờ đó các lò mổ lậu qua mắt được dân xung quanh và cơ quan chức năng. Thuốc an thần còn có tác dụng làm cho cơ của heo không bị cứng lại sau khi giết mổ, do đó lò mổ bán thịt cho cơ sở làm chả lụa được giá hơn.

Theo các chuyên gia thú y và y tế, chắc chắn chất độc hại có trong thuốc an thần sẽ tồn dư trong thịt heo, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Bác sĩ Hoàng Quốc Vinh, nguyên là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, người sử dụng thịt heo có tồn dư thuốc an thần có thể dẫn tới các triệu chứng hạ huyết áp, không tập trung, buồn ngủ, trầm cảm kéo dài, giảm khả năng điều hòa thân nhiệt... "Những triệu chứng này có thể nghiêm trọng hơn đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, gan và người già, trẻ em”, bác sĩ Vinh cho biết.

An Nguyên