Thịt hổ khô giá bèo

Chị Tâm, Hà Đông - Hà Nội, cho biết vài hôm trước khi chuẩn bị sách vở cho con gái đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở trên địa bàn, chị thấy trong cặp cháu có một gói lạ. Trên bao bì in hình con hổ, nhãn mác đều ghi bằng chữ Trung Quốc, không đề ngày sản xuất và hạn sử dụng. Con chị kể nhiều bạn trong lớp cũng mua loại quà này ở hàng rong trước cổng trường. Những người bán hàng nói thịt khô hổ sẽ chống được buồn ngủ trong lớp, lại tốt cho sức khỏe. Mỗi lần mua được thưởng một nhãn thẻ "chiến cơ siêu hạng" nên các cháu rất thích.

Trong mỗi túi "khô hổ" có giá 3.000 đồng này là khoảng hơn chục lát "dạng thịt" màu đỏ hồng, nhấm có vị cay cay, chua chua, ngọt ngọt, dai như bóng bì khô. Chị Tâm cho hay, sau khi phát hiện gói kẹo lạ này, chị đã cấm con không mua nữa, và cũng lo nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Hàng rong bán những món quà vặt hầu như không được kiểm định, kiểm tra chất lượng nhưng vẫn được nhiều học sinh tìm mua. Cảnh tại cổng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh nhỏ thịt hổ khô không rõ nguồn gốc. Ảnh: SKDS.

Khảo sát tại các cổng Trường Tiểu học Mai Dịch (Cầu Giấy), Tiểu học Định Công (Hoàng Mai), Tiểu học Thành Công (Đống Đa), nhiều sạp hàng bày bán các loại thịt khô như: thịt trâu khô, thịt bò khô, thịt đà điểu khô và cả "thịt hổ khô". Tất cả đều mang nhãn Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Em Việt, lớp 5, Tiểu học Thành Công, cho biết, em và các bạn đều mua gói "thịt hổ khô" vì nó rẻ, ăn thấy dai dai, chua, cay, ngọt nên rất thích.

Theo một người bán hàng rong trước cổng Trường Tiểu học Định Công, các "đại lý" vẫn mang hàng đến tận nơi giao với giá bán buôn nên chẳng biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu. Còn một "đầu nậu" từng sản xuất thịt bò khô "giả" thì cho rằng hoàn toàn có thể chế "thịt hổ khô" từ bột mì, thịt lợn, hàn the và hóa chất tạo hương liệu. Cụ thể, sau khi mua thịt lợn nạc, người ta sẽ phân loại thịt để làm thịt bò khô dạng sợi, hay "thịt hổ khô" dạng miếng theo độ lớn nhỏ và dày mỏng của miếng thịt. Công đoạn tiếp theo là ướp hàn the để thịt có độ tươi và săn. Cho nhiều hàn the thì thịt heo sẽ săn chắc gần như thịt bò. Rồi công nghệ làm màu, làm dai, tạo bột... được các chủ cơ sở trộn với hóa chất.

Gói thịt hổ khô giá chỉ có 3.000 đồng bán rong tại Hà Nội. Ảnh: SKDS.

Một lãnh đạo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết Chi cục sẽ lập tức tiến hành kiểm tra thông tin trên, đồng thời cũng khuyến cáo: người tiêu dùng nói chung và các bậc phu huynh nên thận trọng khi mua những sản phẩm không rõ xuất xứ, không có hạn dùng cho con em, đặc biệt những mặt hàng bánh kẹo được bày bán rong, màu sắc lòe loẹt.

