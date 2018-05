Thời tiết ảnh hưởng đến giới tính thai nhi

Máy nhận biết mức độ đau ở trẻ / Khói xe làm giảm trí thông minh

Một bé trai được cân sau khi sinh. Ảnh: Health.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Ben-Gurion Negev (Isarel) và Harvard (Mỹ) đã chỉ ra mối liên hệ giữa nhiệt độ không khí và cân nặng của trẻ sơ sinh. Cụ thể, việc người mẹ tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian mang thai sẽ làm tăng nguy cơ sinh đứa con nhẹ cân hơn so với bình thường.

Nghiên cứu đăng trên trang Yourhealth cho thấy sự lo ngại của các nhà khoa học về hiện tượng nóng lên toàn cầu như hiện nay có thể tác động đến những phụ nữ mang thai, ảnh hưởng đến sức khỏe đứa con về lâu về dài.

Tiến sĩ Itali Kloog nói: “Việc tiếp xúc với nhiệt độ không khí cao trong quá trình mang thai làm tăng nguy cơ sinh non hoặc trẻ sơ sinh bị nhẹ cân. Nếu môi trường người mẹ thường xuyên tiếp xúc trong 3 tháng cuối của thai kỳ có nhiệt độ trung bình tăng lên khoảng 8,5 độ C so với bình thường thì cân nặng của trẻ có thể giảm khoảng 17 g khi ra đời”.

Một nghiên cứu khác được công bố vào tháng 4 từng cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí cao có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Zhang Jinliang cho biết: “Ô nhiễm không khí có thể khiến trẻ sơ sinh nhẹ cân hơn”.

Tháng 10 năm ngoái, một nghiên cứu của Nhật Bản cũng nhận thấy nhiệt độ có ảnh hưởng đến giới tính của trẻ sơ sinh. Nếu nhiệt độ tăng, số bé gái được sinh ra sẽ nhiều hơn bé trai.

Một nghiên cứu trên động vật còn kết luận rằng sự thay đổi nhiệt độ có thể dự tính được tỷ lệ giới tính của thế hệ bò sát sắp ra đời. Theo khảo sát thực tế, vào mùa mưa nhiều, số lượng tinh tinh đực được sinh ra nhiều hơn, trong khi rùa Caretta sinh con cái nhiều hơn trong vùng nước ấm.

Thoại Vi