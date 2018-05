Thu hồi hơn 600 thùng sữa Dumex Gold bước 2, loại 800g

Thêm sữa Karicare của New Zealand nhiễm khuẩn / Abbott thay đổi số lô sữa nghi nhiễm khuẩn phải thu hồi

Lô hàng được xác định có nguy cơ nhiễm Clostridium Botulinum là Dumex Gold bước 2 800gr số lô 300513R1 sản xuất vào ngày 30/5. Số sữa này được xác định đã sử dụng nguyên liệu do tập đoàn Fonterra từ New Zealand cung cấp.

Loại sữa Dumex Gold bị hãng thu hồi nghi nhiễm khuẩn. Ảnh: T.A.

Đại diện Danone Việt Nam cho biết, sau khi rà soát quy trình phân phối, hãng phát hiện có 615 thùng sữa được nhập về Việt Nam và chuyển giao đến nhà phân phối từ ngày 22/7 đến ngày 1/8. "Chúng tôi đang tiến hành rà soát và chủ động thu hồi sản phẩm thuộc lô này, nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người sử dụng", đại diện Danone Việt Nam nhấn mạnh.

Ngay khi nhận được thông tin nguyên liệu sữa nhiễm khuẩn từ New Zealand, Danone Việt Nam đã gửi thông báo về lô hàng đã nhập tới Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Hãng đồng thời yêu cầu toàn hệ thống phân phối kiểm tra và dừng bán toàn bộ sản phẩm có liên quan.

"Chưa nhận phản hồi có liên quan đến sức khỏe về vấn đề sử dụng sản phẩm này của khách hàng, tuy nhiên với những thông tin do Fonterra cung cấp, công ty khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng sản phẩm đã nêu trên", Danone VN nhấn mạnh.

Lãnh đạo Danone Việt Nam cho biết khách hàng kiểm tra nếu xác định sản phẩm đã mua trùng với số lô được khuyến cáo thu hồi, có thể liên hệ với tổng đài Careline Dumex và đường dây nóng 1800 59 99 44 để được đổi miễn phí sản phẩm. Trong trường hợp khách đang sử dụng Dumex Gold bước 2 lô này gặp vấn đề về sức khỏe, hãy liên hệ ngay với bác sĩ hoặc các cơ quan y tế như là biện pháp phòng ngừa.

Việc thu hồi này chỉ áp dụng với lô hàng Dumex Gold bước 2 số lô 300513R1. Những sản phẩm khác mang thương hiệu Dumex của Danone Việt Nam hoàn toàn đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Liên quan đến scandal sữa nguyên liệu do tập đoàn Fonterra tại New Zealand cung cấp bị nhiễm khuẩn, hôm 4/8 Công ty sữa Abbott Việt Nam đã thông báo thu hồi gần 13.000 thùng sữa Similac GainPlus EyeQ cho trẻ 1-3 tuổi. Hiện hơn 10.000 thùng sữa đã được triệu hồi. Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo sữa Karicare từ New Zealand cũng có thể nhiễm khuẩn, hiện chưa đăng ký bán ở Việt Nam.

Tập đoàn Fonterra là đối tác cung cấp nguyên liệu cho nhiều hãng sữa trên thế giới và cả Việt Nam.

Thu Ngân