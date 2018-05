Thu hồi thêm 2 lô sữa Abbott nghi nhiễm khuẩn chéo

Nhận biết trẻ ngộ độc từ sữa nhiễm khuẩn New Zealand / Scandal sữa nhiễm khuẩn bắt đầu từ đường ống chưa khử trùng

Hai lô sản phẩm thuộc diện thu hồi là Similac GainPlus Eye-Q số 3 dành cho trẻ 1-3 tuổi, loại 1,7 kg có mã số lô 2563G53117 và 2676G53117. Đây là hai lô sản phẩm được đóng gói bởi cùng thiết bị với những sản phẩm sử dụng đạm whey từ Fonterra. Những sản phẩm này không chứa whey protein concentrate bị nghi nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum gây độc thần kinh, liệt cơ nhưng nghi ngờ có nguy cơ nhỏ bị nhiễm chéo từ các thiết bị đóng gói.

Ông Đỗ Thái Vương, Giám đốc đối ngoại Công ty Abbott Nutrition Việt Nam, mặc dù gần như không có nguy cơ xảy ra ảnh hưởng nào đến sức khỏe của trẻ nhỏ từ 1 tuổi trở lên, nhưng công ty quyết định bổ sung thêm 2 lô trên vào danh sách các lô sữa cần được đổi và hoàn trả ban đầu. Nếu người dùng phát hiện sản phẩm có mã số trùng với hai mã số như trên cần ngưng sử dụng và đổi hoặc hoàn trả sản phẩm ở địa điểm đã mua. Tổng số lượng sản phẩm phải đổi, hoàn trả đợt này là 4.387 thùng.

Trước đó, ngày 3/8 Abbott Việt Nam thông báo thu hồi và đổi, trả 10 lô sữa Similac GainPlus Eye-Q số 3, dành cho trẻ 1-3 tuổi, loại hộp 400g và 900g vì nghi nhiễm vi khuẩn Clostridium gây ngộ độc thần kinh, liệt cơ do sử dụng nguyên liệu đạm whey của tập đoàn Fonterra tại New Zealand cung cấp. Sau đó, đến 5/8 Abbott thông báo thay đổi 1 lô và bổ sung thêm 1 lô, với tổng cộng gần 13.000 thùng nhiễm khuẩn. Sự cố này khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng về khả năng trẻ nhiễm bệnh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 10 ngày sau khi trẻ uống sữa nghi nhiễm khuẩn mà không có dấu hiệu bệnh thì có thể yên tâm.

Liên quan đến vụ nhiễm khuẩn này tại Việt Nam còn có sữa Dumex Gold loại 800g, Cục An toàn thực phẩm cũng cảnh báo sữa Karicare nhập từ New Zealand. Các hãng sữa này đều sử dụng nguyên liệu đạm whey nhiễm khuẩn mua từ tập đoàn Fonterra ở New Zealand. Phía Fonterra cho biết nguyên nhân nhiễm khuẩn là "một đường ống chưa tiệt trùng".

Lê Phương