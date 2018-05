Thu hồi văcxin bại liệt đường uống

20.000 liều văcxin đăng ký qua tổng đài điện thoại TP HCM / Nên chích ngừa văcxin cúm vào buổi sáng

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đã thanh toán toán thành công virus bại liệt tuýp 2 trên toàn cầu. Hầu hết các quốc gia đang sử dụng văcxin ngừa cả 3 tuýp virus bại liệt 1, 2 và 3 (OPV3). WHO cảnh báo nếu tiếp tục sử dụng văcxin bại liệt cũ chứa virus tuýp 2 tiêm cho trẻ có thể dẫn đến nguy cơ bị bệnh bại liệt do virus tuýp 2 biến đổi di truyền.

Tại cuộc họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới thông qua chiến lược “Thanh toán bệnh bại liệt toàn cầu giai đoạn 2013-2018”, WHO yêu cầu các quốc gia chuyển đổi thay thế văcxin bại liệt uống 3 tuýp (OPV3) bằng văcxin 2 tuýp trong chương trình Tiêm chủng mở rộng từ tháng 5 năm nay.

Trao đổi với VnExpress.net, tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết Việt Nam đang triển khai kế hoạch thay thế văcxin bại liệt uống 3 tuýp bằng văcxin bại liệt uống 2 tuýp từ tháng 6, hướng tới mục tiêu không còn bệnh bại liệt.

Hiện nay virus bại liệt hoang dại vẫn còn lưu hành ở một số quốc gia Nam Á như Afghanistan, Pakistan, một số nước đã thanh toán bệnh này gần đây báo cáo có các trường hợp virus bại liệt hoang dại xâm nhập. Sự xâm nhập của virus bại liệt hoang dại và nguy cơ tái bùng phát dịch tại một số nước cho thấy nguy cơ virus này có thể xâm nhập vào Việt Nam.

Văcxin OPV 3 chứa 3 tuýp virus bại liệt được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước, mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống bệnh bại liệt. Việt Nam và các nước khu vực Tây Thái Bình Dương đã thanh toán thành công bệnh này từ năm 2000. 15 năm qua ngành y tế nước ta vẫn bảo vệ được thành quả ấy thông qua công tác giám sát liệt mềm cấp và duy trì tỷ lệ uống 3 liều văcxin bại liệt OPV3 ở trẻ dưới một tuổi luôn đạt trên 90% ở quy mô toàn quốc. Theo bà Hồng, văcxin mới sẽ sớm được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng để thay thế văcxin cũ nhằm duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt trên cả nước và tiến tới mục tiêu không còn bệnh này trên phạm vi toàn cầu.

