'Thủ phạm' chính gây rụng tóc ở nam và nữ

Rụng tóc là căn bệnh thời đại, nằm trong danh sách đáng lưu tâm của các nhà khoa học. Vì vậy, một trong những mục tiêu hàng đầu của các nhà nghiên cứu là tìm ra được gốc rễ của bệnh, để từ đó phát triển được phương pháp trị liệu dứt điểm. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được 2 thủ phạm hàng đầu gây rụng tóc chính là do sự gia tăng chuyển hóa DHT (ở nam) và sự suy giảm hoạt động của kênh Potassium (ở nữ).

Bác sĩ George Cotsarelis và các đồng sự đến từ Đại học Pennsylvania của Mỹ đã thực hiện nghiên cứu có tên gọi ‘Towards a molecular understanding of hair loss and its treatment’ để tìm ra căn nguyên của chứng rụng tóc. Theo nghiên cứu này, thủ phạm hàng đầu gây nên 95% các trường hợp rụng tóc ở nam giới chính là dihydrotestosterone (DHT). Cơ chế cụ thể như sau, dưới tác động của enzym 5-α reductase, hoóc môn nam sẽ biến đổi thành DHT, ngăn cản nang tóc hấp thu các dưỡng chất cần thiết, khiến nang tóc dần co rút lại, tóc sẽ dần yếu đi và rụng. Do đó, muốn giảm rụng tóc ở nam giới, cần giảm lượng DHT dư thừa bằng cách ức chế enzyme 5-α reductase, nhằm ngăn chặn quá trình gia tăng chuyển hóa DHT.

Song song với nghiên cứu này, các nhà khoa học tại trường Đại học Oxford, Anh cũng công bố nguyên nhân gây rụng tóc ở nữ giới là do sự suy giảm chức năng của kênh Potassium trong nang tóc. Một thời gian sau, cùng với những thử nghiệm và kết quả lâm sàng có được, các chuyên gia đã kết luận sự suy giảm hoạt động của kênh Potassium gây ảnh hưởng và hầu như là nguyên nhân chính gây chứng rụng tóc ở nữ giới.

Hai sự khám phá mang tính cách mạng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm ra hướng mới cho việc điều trị chứng rụng tóc. Đồng thời, các nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania và Oxford đã cho thấy nguyên nhân gây rụng tóc ở nam và nữ là khác nhau. Chính điều này đã thúc đẩy việc hình thành các hướng nghiên cứu tập trung để tìm giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam và nữ.

Một nhóm các nhà khoa học đã tập trung tìm giải pháp ngăn rụng tóc cho nam. Những nghiên cứu của nhóm này cho thấy, việc kết hợp những hợp chất chiết xuất từ thảo dược như saw palmetto (cây cọ lùn) và lá cây nettles đã làm tăng sự ức chế enzyme 5α-reductase, nhờ đó làm giảm DHT trong máu một cách tự nhiên và an toàn, giúp kéo dài giai đoạn phát triển của tóc, kích thích tóc mới mọc nhanh, sợi tóc dày và khỏe hơn.

Chuyên gia N. Prager, thuộc Clinical Research and Development Network, Aurora, Mỹ đã thực hiện một thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của Saw Palmetto đối với chứng rụng tóc và đã cho ra kết quả ấn tượng. N. Prager chia sẻ, "Thử nghiệm lâm sàng tiến hành trên 19 nam giới khỏe mạnh, tuổi từ 23 đến 64, bị rụng tóc do DHT từ mức độ trung bình cho đến nặng. Bệnh nhân được cho sử dụng 200 mg Saw Palmetto kết hợp với 50 mg β-sitosterol 2 lần mỗi ngày trong thời gian từ 4 đến 6 tháng, có hiệu quả trên 60% trường hợp".

Theo một nghiên cứu khác của chuyên gia P. Belaiche, Pháp, nettles nhờ có hoạt tính anti - androgen đã làm giảm nồng độ của DHT trong cơ thể bằng cách ức chế hoạt động của enzyme 5α-reductase.

Trong khi đó, một nhóm các nhà khoa học đến từ The Oxford Science Park, Anh tập trung đi tìm giải pháp ngăn rụng tóc cho nữ. Các chuyên gia đã công bố kết quả nghiên cứu, việc bổ sung hoạt chất Potassium, L-Carnitine tartrate và các axit amin (gồm L-Leucine, Isoleucine và Valine) có tác dụng trong việc duy trì chức năng hoạt động của kênh Potassium trong nang tóc. Theo đó, chất này sẽ giúp nang tóc dễ dàng lấy được chất dinh dưỡng để nuôi và giúp tóc khỏe mạnh, giảm rụng tóc hiệu quả ở nữ giới.

Galien Pharma - một trong những viện bào chế hàng đầu của Pháp đã tiếp tục đào sâu nghiên cứu và phát triển các thành tựu kể trên và sản xuất thành công một bộ đôi sản phẩm viên uống ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam và nữ là Vit Hair Plus Men (chuyên biệt cho nam) và Vit Hair Plus Women (chuyên biệt cho nữ). Đây chính là “trái ngọt” trong hành trình dài và tâm huyết của các nhà khoa học nhằm tìm ra giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt và hiệu quả dành riêng cho nam và nữ.

Diệp Trương