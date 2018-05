Thực hư chuyện 'chết đi sống lại'

Hiện tượng “chết đi sống lại” đến nay vẫn là một trong những bí ẩn của khoa học. Trên thực tế các nghiên cứu đã khẳng định hiện tượng chết đi sống lại là có thật. Giải thích về hiện tượng này trên phương diện y học, có hai hình thái cơ bản của cái chết: Chết lâm sàng và chết thật sự. Trong đó, những người "chết đi sống lại" chủ yếu rơi vào trường hợp chết lâm sàng, nghĩa là con người ở trạng thái ngừng thở nhưng hoạt động của não bộ vẫn còn.

Câu chuyện "chết đi sống lại" mới đây ở Việt Nam là trường hợp ông Nguyễn Văn Đạo, 49 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trong chuyến đi thăm một người thân ở tỉnh Long An vào ngày 21/2, tức ngày mồng 3 Tết Ất Mùi, ông Đạo ở lại nhà người bà con để nghỉ. Sáng hôm sau trong lúc đi vệ sinh, ông Đạo bất ngờ bị ngất xỉu. Gia đình cho biết, ông Đạo vốn có tiền sử bệnh tim.

Ngay lập tức, ông Đạo được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Sau khi sơ cứu, sức khỏe của ông Đạo tạm ổn nên bác sĩ khuyên gia đình nên đưa bệnh nhân về Bệnh viện Tiền Giang để tiện chữa trị. Trên đường chuyển viện, tim ông Đạo bắt đầu ngừng đập. Do chưa đi được xa, gia đình đưa ông trở lại Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ khuyên gia đình đưa ông về để lo hậu sự.

Trong lúc lo hậu sự cho ông Đạo, một người hàng xóm bất ngờ phát hiện cơ thể ông vẫn còn sự sống. Gia đình lại đưa ông Đạo đến Bệnh viện Quân dân y 120 Tiền Giang cứu chữa. Chỉ sau vài ngày điều trị, sức khỏe ông Đạo đã dần bình phục trong sự ngạc nhiên của các y bác sĩ và gia đình. Ngày 6/3, ông Đạo về nhà với sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân "chết đi sống lại" xuất viện. Ảnh: ANTG.

Một trường hợp khác là ông Trương Văn Dục 54 tuổi ở Đà Nẵng. Rạng sáng 25/12/2011, ông Dục được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, mê sâu trong thời gian khoảng 15 phút. Những cấp cứu tích cực đã giúp bệnh nhân tỉnh trở lại và sau đó dần hồi phục lại bình thường.

Trên thế giới cũng có rất nhiều người đã hồi sinh sau những thời khắc tưởng đã đi hết cuộc đời. Bệnh viện thông báo cụ Walter Williams ở Lexington, bang Mississippi (Mỹ) tử vong ngày 28/2/2014. Thi thể cụ được gói trong một túi đựng tử thi và các nhân viên trong nhà tang lễ Porter&Sons đang chuẩn bị ướp xác cụ. Sau đó, họ nhận thấy cụ có dấu hiệu sống lại khi cố gắng thoát ra khỏi chiếc túi. Các nhân viên y tế đưa Williams tới bệnh viện và tình trạng cụ dần ổn định hơn.

Cụ Li Xiufeng, 95 tuổi, ở thị trấn Bắc Lưu, Trung Quốc, được hàng xóm cho rằng đã qua đời. “Tôi đến đánh thức nhưng không thấy cụ tỉnh dậy. Dù tôi có lay người hay gọi to thế nào thì cụ cũng không có phản ứng gì”, người hàng xóm Chen Quingwang kể lại.



Cụ Xuifeng được đặt vào một chiếc quan tài tại nhà trong nhiều ngày nhưng hàng xóm quyết định chưa đóng nắp quan. Bốn ngày sau, tức một ngày trước khi cụ được đem đi chôn cất, ông Quingwang phát hiện quan tài rỗng không và Xuifeng thì đứng nấu ăn trong nhà bếp.

Còn cô Alex (Anh) mang thai bé trai Cohan Jones 6 tháng được các bác sĩ thông báo không nghe thấy nhịp tim thai nhi. Alex đau khổ và chuẩn bị làm lễ tang cho bé. Tuy nhiên, một vài giây sau khi bé chào đời vào tháng 7/2011, mọi người sửng sốt nhận thấy bé còn thở và ngọ nguậy ngón chân. Bà mẹ đến từ Merthyr Tydfil, NamWales, không giấu nổi niềm hạnh phúc và ngỡ ngàng khi thấy con trai còn sống.

Theo VTC