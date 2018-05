Thực phẩm bẩn ùn vào TP HCM cuối năm

Tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, riêng tháng 11 đã phát hiện và tịch thu gần 3 tấn thịt bẩn gồm lợn, lợn sữa, mỡ lợn, da trâu, bò... Mới đây nhất, hai xe khách chạy đường dài Bắc - Nam chở 1,5 tất thịt bẩn gồm lợn sữa, thịt gà, vịt vào thành phố. Số hàng này nếu không bị phát hiện kịp thời thì sẽ được phù phép bằng hóa chất khử mùi, tẩy trắng và tràn vào các quán ăn, nhà hàng, thậm chí làm nguyên liệu cho những loại thực phẩm tết như lạp xưởng, xúcxích, chà bông...

9 tháng đầu năm, số lượng thịt bẩn được phát hiện và tịch thu tại trạm này là 6 tấn. Người vận chuyển thịt bẩn thường bỏ thịt vào thùng xốp dán kín và vận chuyển theo đường xe khách liên tỉnh. Chính vì thời gian vận chuyển dài nên khi phát hiện phần lớn các loại thịt lậu đều đã bốc mùi, chuyển màu.

Thống kê của Chi cục Thú y TPHCM, mỗi ngày, số lượng gia súc, gia cầm được tiêu thụ tại TP lên hơn 400 tấn. Hiện 90% lượng thịt được kiểm soát nguồn gốc, còn lại 10% (40 tấn) đang lưu thông trên thị trường là không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng thực phẩm bán tại chợ.



Trong khi đó nhiều loại bánh kẹo, mứt, hạt dưa cũng bị phát hiện "ngậm hóa chất". Tại các chợ Bình Tây (quận 6), An Đông (quận 5), Tân Bình, Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)... hàng hóa được bày bán hiếm khi có nhãn mác xuất xứ. Phần lớn hàng được bỏ trong bịch giấy lớn hoặc trong các keo, chậu, nếu khách hàng cần thì sẽ đóng gói trong các bịch nilon từ nửa kg cho đến vài kg. Nếu hỏi về xuất xứ thì người bán chỉ trả lời hàng cơ sở mối quen đảm bảo chất lượng.



Để tăng thêm màu sắc cho các loại sản phẩm, nhà sản xuất đã sử dụng các loại hóa chất độc hại như Rhodamine B tẩm vào hạt dưa, bột cà ri, ớt bột... Phẩm màu công nghiệp, chất bảo quản tẩm vào mứt để tạo màu sặc sỡ dễ thu hút khách hàng.



Theo Sở Y tế TP, đối với phụ gia thực phẩm, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã lấy 3.355 mẫu giám sát, tăng 19% so cùng kỳ. Trong đó, có 674 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 20,1%. Sở Y tế đã lấy các mẫu giám sát theo cảnh báo về các sản phẩm không an toàn gồm: Chất Beta-Agonist trong thịt và nội tạng lợn, đường hóa học, phẩm màu, chì trong sản phẩm kẹo dạng thuốc lá; giám sát chỉ tiêu chất lượng, an toàn theo công bố của sản phẩm sữa bột; chì, phẩm màu, bào tử nấm men, mốc... trong xí muội, quả khô, mứt quả, thạch dừa. Kết quả phần lớn các mẫu không đạt.



Tuy nhiên, theo Sở Y tế, việc quản lý hóa chất độc hại rất khó, bởi chất phụ gia được kinh doanh chung với hóa chất công nghiệp. Cơ quan quản lý chưa dự đoán được nhà sản xuất đưa hóa chất phụ gia nào vào thực phẩm để có thể chỉ định kiểm nghiệm.