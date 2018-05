Thực phẩm chay đóng gói có dòi do bao bì rách khi vận chuyển

Dòi bò trong thực phẩm chay đóng gói / 'Nhiều bất thường lạ' trong thực phẩm chay đóng gói hóa dòi

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chi cục trưởng An toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương cho biết, Công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc thừa nhận lô hàng của mình đã bị rách bao bì trong quá trình vận chuyển, là lý do côn trùng xâm nhập hóa dòi bọ bên trong gói sản phẩm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định phạt nhà sản xuất 5 triệu đồng về hành vi sản xuất bán ra thị trưởng sản phẩm không phù hợp quy định về an toàn thực phẩm.

Công ty Âu Lạc bị buộc phải tiêu hủy toàn bộ lô hàng hỏng và thu hồi 19 thùng sản phẩm sườn non chay đang lưu giữ tại kho tiệm tạp hóa của bà Trần Phan Tưởng để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy.

Ngày 9/6, bà Nguyễn Thị Hoa ở Bình Dương mua 10 gói sườn non chay ở tiệm bà Tưởng để chế biến 280 suất ăn chay cho công nhân một doanh nghiệp theo hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp. Trong lúc chế biến bà Hoa phát hiện có dòi bò lúc nhúc bên trong những gói thực phẩm nên buộc phải tiêu hủy tất cả suất ăn. Bà Hoa khiếu nại đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương.

Kết quả xác minh của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương cho thấy nhiều gói sản phẩm sườn non chay có "những bất thường lạ", có dòi bọ và côn trùng xâm nhập, trong khi hạn dùng ghi trên bao bì đến tháng 12/2015.

Nguyệt Triều