Thực phẩm chức năng giảm cân bị thu hồi vì gây viêm gan cấp

43 trường hợp được báo cáo từ Sở Y tế bang Hawaii. Trong số này, có 11 bệnh nhân phải nằm viện trung bình khoảng một tuần để điều trị và có một bệnh nhân đã tử vong do suy gan quá nặng. Hai bệnh nhân khác phải ghép gan để điều trị.

Thực phẩm giảm cân bị Mỹ thu hồi.

Thuốc giảm cân dạng viên nang OxyElite Pro được bán rộng rãi tại Mỹ và một số nước khác dưới dạng thực phẩm chức năng với tác dụng được công bố là giúp tiêu thụ mỡ thừa, làm săn chắc cơ bắp và giảm cân.

Thành phần của thuốc bao gồm các loại thảo dược và quan trọng là chất Aegeline với tên khoa học là N- [2-hydroxy-2(4-methoxyphenyl) ethyl]-3-phenyl-2-propenamide được chiết xuất từ lá của một loại cây thường mọc ở Ấn Độ và các nước Đông Nam Á gọi là cây táo đá hay táo vàng. Chất này được Cục quản lý dược Mỹ xác định không đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi dùng hàng ngày.

Viêm gan cấp là tình trạng các tế bào trong lá gan bị phá hủy hàng loạt và nhanh chóng. Nguyên nhân thường gặp là do ngộ độc rượu, nhiễm các loại virus viêm gan (viêm gan siêu vi A, B, C), dùng thuốc tân dược (một số loại kháng sinh, thuốc paracetamol, thuốc gây mê), do ăn phải nấm độc hoặc dùng một số loại thảo dược.

Triệu chứng ban đầu của bệnh là chán án, ăn khó tiêu, mệt mỏi, buồn ói, kế tiếp là tiểu sậm màu rồi vàng mắt, vàng da. Bệnh thường hồi phục tốt nhưng vẫn có thể gây biến chứng suy gan cấp rất nặng làm hôn mê, mất khả năng cầm máu của cơ thể gây xuất huyết nhiều nơi và cuối cùng là tử vong.

Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương

Phó khoa Nội tiêu hóa - BV Nguyễn Tri Phương

(Theo FDA - 11/2013)