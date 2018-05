Thuốc giả, thực phẩm chức năng giả bùng phát vào cuối năm

Dùng phiếu kiểm nghiệm thực phẩm chức năng giả, hai công ty bị 'tuýt còi' / Thực phẩm chức năng chứa chất kích dục tương tự Viagra bị thu hồi

Làm việc với Sở Y tế TP HCM và các cơ quan ban ngành ngày 23/11, Phó giáo sư Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết TP HCM là địa bàn trọng điểm của các hoạt động kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu. Giáp Tết, tần suất buôn bán cao sẽ đi cùng với việc gia tăng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.

"Hành vi gian lận sản phẩm trong lĩnh vực y tế ảnh hưởng trực tiếp tính mạng, sức khỏe người dân, đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng chống", Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh.

Ông Trần Hùng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) cho biết thời gian qua nhiều vụ vi phạm lớn của những đường dây ổ nhóm nghiêm trọng đã được phanh phui. Vấn nạn hàng giả, kém chất lượng đã trở thành mối quan tâm quốc gia, được Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo giải quyết.

Theo ông Hùng, mặt hàng bị làm giả nhiều hiện nay là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Gần đây các cơ quan chức năng Hà Nội kiểm tra 6 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty thương mại Slim HMN Việt Nam, thu giữ lượng lớn thực phẩm chức năng làm giả cùng hàng nghìn tem, nhãn mác, dụng cụ đóng gói.

Tiến sĩ Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết trong 9 tháng đầu năm, kiểm tra phát hiện 56.978 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 16,51% trong tổng số 345.106 cơ sở được kiểm tra.

Ngoài xử phạt hơn 26 tỷ đồng, 145 cơ sở còn bị đình chỉ hoạt động, 133 loại thực phẩm bị đình chỉ lưu hành, 606 cơ sở có nhãn phải khắc phục. Hàng nghìn loại thực phẩm bị tiêu hủy do không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng... Tình trạng làm giả giấy tờ hồ sơ diễn biến phức tạp, với nhiều vi phạm về sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả, tự tạo giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm...

Dược sĩ Bùi Thanh Tùng, Cục quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế, cho biết năm nay cơ quan chức năng đã thu giữ hàng chục tấn dược liệu không rõ nguồn gốc. Cục đã phát hiện những sai phạm và chuyển cơ quan điều tra Công ty Đông Dược Hòa Phú (TP HCM), vì không chỉ tuồn dược liệu giả ra thị trường mà còn đưa vào nhiều bệnh viện.

Theo ông Tùng, tình trạng buôn lậu mặt hàng dược liệu ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn chỉ đạo Sở Y tế TP HCM và các cơ quan chức năng những tháng giáp Tết rà soát, chủ động lấy mẫu xét nghiệm ở những mặt hàng có nguy cơ cao.

Đường dây nóng Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế: điện thoại 01696.389.389, fax 04.62732266, email byt389@moh.gov.vn Đường dây nóng Ban chỉ đạo 389 quốc gia: điện thoại 0981.389.389/0916.389.389, fax 04.3944.0848, email: bcd389@customs.gov.vn

Lê Phương