Thuốc kém chất lượng như của VN Pharma dễ lách luật khi đấu thầu tập trung

Công ty VN Pharma bị cơ quan điều tra xác định đã làm giả hồ sơ nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg chữa ung thư từ nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc., Canada. H-Capita được xếp vào thuốc nhóm một. Năm 2014 H-Capita thắng thầu tại Sở Y tế TP HCM với giá 31.000 đồng một viên so với giá kế hoạch 66.000 đồng. Bộ Y tế nghi ngờ nên yêu cầu công an điều tra VN Pharma và niêm phong lô hàng H-Capita không cho đưa ra thị trường. Kiểm nghiệm của Bộ Y tế sau đó xác định H-Capita có 97% hoạt chất capecitabine kém chất lượng, không đủ điều kiện sử dụng cho người. Vụ án được xét xử vào giữa tháng 8, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng bị tòa tuyên 12 năm tù. Bộ Y tế ngày 29/8 khẳng định VN Pharma được cấp phép nhập khẩu lô Capita đúng quy định do có đầy đủ hồ sơ giấy tờ và các tài liệu được làm giả một cách tinh vi nên thời điểm ấy các chuyên viên của Bộ không thể nhận biết bằng mắt thường.