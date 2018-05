'Thuốc kháng sinh là con dao 2 lưỡi'

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội. GS.TS Nguyễn Gia Khánh, Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh và Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh tư vấn trực tuyến về "tăng cường miễn dịch giúp trẻ phòng bệnh" trên VnExpress.net, chiều 5/7.

- Con em được 2 tuổi cháu chỉ cân nặng 11kg, cháu sinh mổ và nhẹ cân lúc sinh, ăn rất ít có thể trạng yếu hay khò khè và thường hay tiêu chảy mặc dù em chăm sóc ăn uống cho cháu rất kỹ lưỡng. Em rất lo, bác sĩ ơi xin tư vấn giúp em làm sao giúp bé khoẻ mạnh, chóng lớn? (Lê Nguyệt Ánh, 27 tuổi) - Giáo sư Nguyễn Gia Khánh, Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Nguyên chủ nhiệm bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội: Tôi không biết ở đây là cháu trai hay cháu gái. Nhưng bé 2 tuổi 11 cân thì đều dưới mức bình thường. Cân nặng bình thường là 12,2kg, cao 87,8cm. Như vậy, con bạn 11 cân thì bắt đầu suy dinh dưỡng. Trẻ độ tuổi này suy dinh dưỡng bắt đầu từ 10,8kg (Theo biểu đồ phát triển cân nặng của Tổ chức Y tế thế giới - WHO). Mặc dù cháu sinh mổ và nhẹ cân nhưng nếu được nuôi dưỡng đầy đủ thì sự phát triển cân nặng của trẻ đẻ non và nhẹ cân cũng có thể bắt kip với trẻ bình thường vào cuối năm thứ nhất. Vì vậy, trường hợp này có thể khò khè thường xuyên và tiêu chảy, ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu. Vì nếu thường xuyên bị khò khè, trẻ có thể phải dùng kháng sinh nhiều, làm ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó trẻ rất dễ bị tiêu chảy. Tiêu chảy ảnh hưởng nhiều đến sự hấp thu và tiêu hóa thức ăn, từ đó có thể gây suy dinh dưỡng. Trường hợp này, cha mẹ cần kiểm tra lại vấn đề dinh dưỡng của cháu về khẩu phần ăn, đặc biệt lưu ý tới các yếu tố vi chất dinh dưỡng như thiếu sắt, thiếu kẽm, các vitamin... Vì có nhiều khi cha mẹ cho ăn đủ nhưng trẻ vẫn thiếu các vi chất thiết yếu. Khi các vi chất thiết yếu và nhu cầu dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ, trẻ được tiêm chủng đầy đủ, được sống trong môi trường lành mạnh, tránh các dị nguyên gây dị ứng đường hô hấp (bụi, thuốc lá, lông động vật...) sẽ tăng sức đề kháng của trẻ. Do vậy, trẻ sẽ ít mắc bệnh hơn, kể cả tiêu chảy và bệnh lý đường hô hấp như khò khè, khó thở... cũng sẽ giảm xuống. Trẻ đã lớn (2 tuổi) nên khi nuôi trẻ, cha mẹ cần lưu ý tới khẩu vị và sự thích ăn của trẻ. Điều đó sẽ làm cho việc cung cấp dinh dưỡng có hiệu quả, tránh ép ăn gây chán ăn cho trẻ.

- Chào bác sĩ, cháu sinh con đầu lòng lúc 23 tuổi. Mặc dù cháu rất khỏe mạnh giai đoạn mang thai nhưng con vẫn không khỏe mạnh. Cháu chuẩn bị kế hoạch sinh con thứ 2, bác sĩ tư vấn giúp cách nào để ăn uống, giữ sức khỏe để kỳ mang thai tốt và sinh con ra khỏe mạnh. Cháu cảm ơn! (Mai Anh, 32 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội: Tôi muốn hỏi hiện nay con của bạn bao nhiêu tuổi? Trước khi có ý định mang thai ít nhất một tháng, bạn nên đến khám chúng tôi nhằm mục đích kiểm tra sức khỏe nói chung, sử dụng thuốc giúp em bé có sức khỏe tốt khi mang thai và những tư vấn cần thiết kèm theo.

- Tôi đang mang thai ở tháng thứ 5, sức khỏe rất tốt. Xin tư vấn cho tôi nên có chế độ dinh dưỡng như thế nào và cần tránh những điều gì để sau này em bé sinh ra có được một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Xin chân thành cảm ơn! (Nguyễn Thanh Hoa, 26 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin đề nghị chị tiếp tục khám thai theo lịch tại cơ sở mà chị đang khám. Về ăn uống, chị nên duy trì chế độ ăn cân đối, giàu chất dinh dưỡng. Chị cũng nên dùng thêm một số vitamin sắt để bổ sung. Ngoài ra, cũng nên kiêng một số thứ như thuốc lá, rượu, không tốt cho sức khỏe của chị và em bé sau này.

- Xin bác sĩ cho biết có thể tăng cường hệ miễn dịch cho bé thông qua thức ăn dinh dưỡng hằng ngày mà không phải uống thuốc? (Cao Thị Hà My, 28 tuổi)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Rất đúng, việc tăng cường hệ miễn dịch thông qua việc cung cấp thức ăn, dinh dưỡng hằng ngày là yếu tố cơ bản. Khi có đầy đủ dinh dưỡng thì hệ miễn dịch của cơ thể mới có thể sản xuất ra các kháng thể, các tế bào miễn dịch để chống đỡ lại vi khuẩn và độc tố vi khuẩn. Các vi chất dinh dưỡng như sắt, đồng, kẽm, các vitamin tan trong nước như vitamin B, vitamin C..., các vitamin tan trong dầu như vitamin A và D đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho sự hoạt động của hệ miễn dịch. Khi trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm, do hệ miễn dịch của cơ thể bé kém hoạt động do thiếu các chất dinh dưỡng. Theo đó, trẻ rất dễ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn như viêm phổi, tiêu chảy... và khả năng hồi phục sau bệnh cũng rất kém. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, cha mẹ cần quan tâm tới những yếu tố quan trọng khác, ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của trẻ như tiêm chủng phòng bệnh, có hệ tiêu hóa mạnh khỏe... Đó cũng là những cơ sở quan trọng cho sự kích hoạt và hoạt động của hệ miễn dịch.

- Bác sĩ vui lòng cho biết cách thức nâng cao sức đề kháng cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi một cách hiệu quả và đơn giản mà không phải dùng thuốc thường xuyên? (Lý Mỹ Linh, 33 tuổi)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 2 tuổi, là giai đoạn vàng cho "cửa sổ" tác động để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Muốn nâng cao được sức đề kháng cho trẻ, trước hết việc nuôi dưỡng và cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cơ bản (đạm, đường, béo...) và các vi chất dinh dưỡng (sắt, đồng, kẽm, các loại vitamin...) phải được đều đặn, thường xuyên và theo đúng nhu cầu của từng giai đoạn, đảm bảo sự phát triển thể chất và hệ miễn dịch cho trẻ.

Việc tiêm chủng cơ bản đối với các bệnh lây thường gặp như tả, lỵ, thương hàn, gan, lao... sẽ giúp trẻ có khả năng chống đỡ đặc hiệu với các bệnh trên. Nếu trẻ được tiêm chủng đầy đủ các vác xin của chương trình tiêm chủng quốc gia thì khả năng tránh được những loại bệnh đó rất cao.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo cho trẻ được sống trong một môi trường sạch, ít bụi, không thuốc lá, nhiều cây xanh và một sinh hoạt điều độ về dinh dưỡng, thể chất và tinh thần sẽ giúp trẻ chống đỡ tốt với bệnh tật. Từ đó, bé sẽ ít phải sử dụng thuốc hơn. Chúc bé nhà bạn mạnh khỏe!

- Chào các bác,

Con của cháu cứ khoảng nửa tháng lại bị sổ mũi một lần và cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Các bac cho cháu hỏi có cách nào để giải quyết vấn đề trên không ạ.

Cháu cảm ơn các bác (Nguyen Danh Toan, TDM, Binh DUong)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Tôi không biết là con bạn được bao nhiêu tuổi? Nhưng vấn đề bạn nêu ra có lẽ phù hợp hơn với chuyên khoa tai - mũi - họng để có được những lời tư vấn và phương pháp điều trị phù hợp nhất. Cảm ơn bạn!

- Chào bác sĩ, chồng cháu mới thông báo kế hoạch sinh em bé thứ 2 cho cháu. Cháu đang lo lắng là cách đây 1 tháng, cháu có uống một số viên uống giảm cân. Cho cháu hỏi, việc này có ảnh hưởng tới chuyện bầu bí, và trong bao lâu thì mới nên có bầu? Cảm ơn bác! (Minh Nghĩa, 32 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Bạn nên dừng thuốc này một thời gian (vài tháng) trước khi mang thai. Nói chung ở giai đoạn đang chuẩn bị mang thai, bạn không nên dùng thuốc trừ một vài trường hợp đặc biệt có ý kiến của thày thuốc. Chúng tôi mong bạn duy trì một chế độ ăn uống hài hòa đầy đủ và chế độ sinh hoạt hợp lý. Cảm ơn bạn!

- Lúc nãy bác Hinh có nói cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý trong giai đoạn mang thai. Thực sự cháu bị kén ăn, ăn nhiều thứ vào là bị đau bụng. Xin cho cháu hỏi có loại thuốc, viên uống vitamin nào tốt cho sức khỏe dành riêng cho chị em giai đoạn bầu bí. Cảm ơn bác! (Hải Anh, 22 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Bất cứ bạn nào khi có thai chúng tôi đều cho dùng multivitamin, sắt để giúp cho sức khỏe của bạn tốt hơn cũng như việc tăng cường các vi chất cho em bé đáp ứng nhu cầu của trẻ ở trong bụng. Nếu bạn ăn không được và bị đau bụng, bạn phải đến gặp bác sĩ tiêu hóa để giúp bạn giải quyết vấn đề này. Cảm ơn bạn

- Tôi năm nay 39 tuổi và đã có 2 con đã lớn. Hiện tôi muốn sinh thêm cháu thứ ba. Tôi đã đi khám và có sức khỏe tốt, có thể sinh em bé. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn ở độ tuổi của tôi mà sinh con thì em bé liệu sẽ có hệ miễn dịch tốt như các cháu đầu không? Xin bác sĩ tư vấn giúp. (Yến Trang, 28 tuổi, TP HCM)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Trước hết theo quy định hiện nay, mỗi gia đình chỉ có 2 em bé. Một người phụ nữ từ 35 tuổi trở lên nếu mang thai và sinh nở sẽ có nhiều vấn đề không thuận lợi cho cả bà mẹ và em bé. Trong đó có vấn đề miễn dịch nói chung và nhiều vấn đề khác nữa. Mong bạn hãy suy nghĩ kỹ hơn và đến gặp chúng tôi để có những lời khuyên và tư vấn chính xác. Cảm ơn bạn!

- Cháu 23 tuổi, cháu chuẩn bị sinh con đầu lòng. Cháu bị hen, liệu con cháu có bị hen di truyền giống mẹ. Cháu cảm ơn (Hải An, 23 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Bệnh hen có yếu tố gia đình nhưng không phải là bệnh di truyền theo kiến thức hiện nay chúng tôi được biết. Vì thế, bạn có thể yên tâm để sinh con đầu lòng. Cảm ơn bạn!

- Chào bác sĩ, tôi đọc trên nhãn các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung Probiotics cfu. Vậy xin bác sĩ cho biết cfu là gì? Tại sao lại khuyến cáo pha sữa có Probiotics Bifidus BL với nước ấm? Tôi pha với nước nóng cho dễ tan rồi để nguội có được không ? (Minh Nguyệt, 31 tuổi, Hà Nội)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Khi bạn sử dụng các loại Probiotics tức là các vi khuẩn sống có loại cho cơ thể, thì CFU là một đơn vị nói lên nồng độ của các vi khuẩn hữu ích có trong một đơn vị thể tích của Probiotics đó. CFU là số khuẩn lạc (số điểm vi khuẩn mọc khi cấy dung dịch Probiotics đó trên môi trường nuôi cấy) trong một ml (colony forming Unit). Ví dụ, trong sữa chua trị liệu có 50 tỷ CFU cho một liều, hoặc trong một viên Probiotics có chứa đến 100 triệu vi khuẩn có lợi (10 lũy thừa 8).

Như vậy, số CFU càng cao thì càng chứng tỏ Probiotics đó có nhiều vi khuẩn có lợi. Thông thường, Probiotics phải chứa tới 10 lũy thừa 7 CFU. Vì các vi khuẩn ở đây là vi khuẩn sống nên khi sử dụng, bạn cần chú ý bảo quản và sử dụng trong khoảng nhiệt độ cho phép (dưới 45 độ C). Nhiệt độ 45 độ C đến 55 độ C sẽ làm tổn hại đến vi khuẩn sống. Vì vậy, khi pha, bạn nên sử dụng nhiệt độ nước dưới 45 độ C.

Một vấn đề nữa là các bạn đừng lẫn lộn giữa Probiotics với các men tiêu hóa. Probiotics là các vi khuẩn sống hữu ích cho cơ thể, có thể đưa vào cơ thể trong một thời gian dài, tạo nên những hiệu quả tốt cho sức khỏe. Còn men tiêu hóa là các chất bài tiết của các tuyến tiêu hóa như dạ dày, mật, ruột, tụy... (men pepsine, men trypsin, men amilaze...), bạn chỉ nên dùng khi các men của những tuyến này được bài tiết ít hoặc thiếu. Nếu dùng lâu dài thì các men tiêu hóa đó sẽ ức chế ngược lại, làm cho các tuyến ít bài tiết men hơn.

Việc sử dụng chữ "men vi sinh" là để nói lên tác dụng hỗ trợ tiêu hóa của các Probiotics. Chúng hoàn toàn khác với các loại men tiêu hóa theo đúng nghĩa của nó.

- Chào bác sĩ, sau khi sinh em bé, em không còn hứng thú với chồng nữa. Vậy, cải thiện tình cảnh này thế nào. Em có sao không? (Hạnh Hoa, 30 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Việc sinh em bé là một thiên chức vô cùng vinh quang đối với người phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi đẻ, một số chị em một phần vất vả vì phải chăm sóc em bé và cho em bé bú. Đồng thời những thay đổi của cơ thể sau khi sinh có thể làm cho bạn phiền muộn. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu sau đẻ các cơ quan sinh dục chưa hoàn toàn trở về bình thường, cửa mình bị khô làm cho bạn rất khó khăn trong sinh hoạt với chồng. Ngoài ra, một số chị em còn bị hội chứng trầm cảm sau sinh. Do đó, bạn nên đến gặp thầy thuốc chuyên khoa tâm lý để được tư vấn và cho các lời khuyên hữu ích. Cảm ơn bạn!

- Con tôi được 28 tháng tuổi. Tôi đang cho cháu dùng sữa có Probiotics vì nghe nói Probiotics giúp tăng miễn dịch cho cháu. Tôi có biết Probiotics là vi sinh vật có lợi nhưng không biết sử dụng Probiotics lâu dài có an toàn cho bé? (Hoàng Minh Anh, 28 tuổi)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Probiotics là những vi khuẩn sống có lợi cho sức khỏe của cơ thể. Qua nhiều nghiên cứu và thử nghiệm từ thế kỷ 19 đến nay, khoa học đã chứng minh vai trò có lợi của các loại lợi khuẩn này. Chúng kích hoạt và tăng cường hệ miễn dịch ở ruột và toàn bộ cơ thể, giúp cơ thể chống lại với vi khuẩn gây bệnh, chúng tham gia vào nhiều quá trình tiêu hóa các chất ở trong cơ thể, tham gia vào các quá trình chuyển hóa có lợi cho cơ thể. Vì vậy, Probiotics đã được đưa vào cơ thể qua các sản phẩm dinh dưỡng như sữa công thức, nước giải khát, bánh kẹo và thức ăn...

Việc sử dụng lâu dài các Probiotics trong cuộc sống hằng ngày đúng với chỉ định đều mang lại hiệu quả tốt và an toàn đối với trẻ. Người ta sử dụng cả các Probiotics để điều trị bệnh cho những bé bị thiếu hụt miễn dịch nhưng không có tai biến như nhiễm khuẩn cơ thể.

- Chào bác Hinh, cháu sinh con được 9 năm rồi nhưng ngực cháu vẫn bị màu thâm sẫm quanh nhũ hoa. Đây là dấu ấn giai đoạn thai kỳ. Trước đây vùng da này không vậy. Bác cho cháu hỏi, cháu bị làm sao vậy ạ? Các vùng da khác của cháu vẫn bình thường. Cháu cảm ơn! (Xuân Hoa, 33 tuổi, Sài Gòn)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Trong khi mang thai, do ảnh hưởng của thai nghén nên ngực, mặt và bụng có nhiều vết thâm. Sau khi sinh, các vết thâm này sẽ giảm đi tuy nhiên nhiều trường hợp không hết hoàn toàn. Đó là những thay đổi của một người phụ nữ đã sinh đẻ so với người phụ nữ chưa sinh đẻ bao giờ. Nếu bạn còn lo lắng hơn nữa, bạn có thể tới gặp bác sĩ chúng tôi để có được những lời khuyên phù hợp nhất. Xin cảm ơn!

- Em 30 tuổi, bị thoát vị đĩa đệm cách đây 1 năm. Tình trạng bệnh đến nay đã tốt lên nhiều nhưng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Việc bắt đầu mang thai trong trong thời gian tới đây có điều gì đáng ngại không? Trân trọng cảm ơn! (nguyễn thu thuỷ, 30 tuổi, tp vinh, nghệ an)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Khi mang thai do tử cung to lên cùng những thay đổi nội tiết gây ra nhiều ảnh hưởng đối với hệ thống xương, cơ, khớp đặc biệt là cột sống và khung chậu. Nhiều trường hợp bị đau xương và khớp do thai nghén. Chính vì thế, bạn cần đi kiểm tra thật cẩn thận vấn đề đĩa đệm của bạn trước khi quyết định mang thai. Xin cảm ơn!

- Xin chào GS.TS Nguyễn Gia Khánh,

Cháu là một người mẹ có 2 con nhỏ, một cháu được 9 tháng và một cháu 3 tuổi rưỡi. Hôm nay được biết chú sẽ trả lời trực tuyến về việc tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, cháu có một vài điều mong muốn chú trả lời giúp cháu.

Trộm vía các con cháu đều sinh ra mạnh khỏe, thỉnh thoảng các cháu bị các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như cảm cúm,viêm họng, sốt, ho..., đặc biệt là chồng cháu lại bị viêm phế quản mãn tính, nên khi các cháu bị ho, sốt là cháu rất sợ đến nỗi mà chỉ cần cháu lớn khục khặc ho là 2 vợ chồng cháu đã nghĩ đến việc đi khám bác sĩ, cháu nhỏ thì cũng hay bị cảm cúm. Cháu muốn hỏi chú là với tình trạng như cháu đã nói ở trên thì cháu cần tăng cường hệ miễn dịch cho các con cháu như thế nào là tốt nhất?

Cháu rất mong sớm nhận được câu trả lời của chú. (Nguyen Thuy Hang, 34 tuổi, to 18 Ngoc Thuy)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Rất cảm ơn bạn đã hỏi tôi một câu hỏi khó trả lời. Vì chồng bạn bị viêm phế quản mãn tính, các con bạn lại rất hay bị ho, vậy thì có một yếu tố nào ảnh hưởng từ môi trường sống như không khí, bụi than, khói bụi, thuốc lá, thắp hương... ở nhà bạn không?

Nếu có thì việc cải thiện môi trường sống, giúp nó trở nên thông thoáng rất quan trọng. Điều này đóng vai trò lớn trong việc giảm tần suất mắc bệnh đường hô hấp đối với trẻ. Việc tăng cường các chất dinh dưỡng của bạn đối với trẻ cũng rất quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch của cơ thể bé. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý việc cung cấp các yếu tố vi lượng như sắt, kẽm, các vitamin, khoáng chất và đặc biệt lưu ý chế độ luyện tập cho trẻ sức chịu đựng với sự thay đổi của nhiệt độ. Về mùa lạnh, bạn nên cho con làm quen với môi trường lạnh một cách từ từ để trẻ có thể thích nghi với môi trường lạnh đột ngột khi bắt buộc.

- Xin hỏi giáo sư: con gái em 3,5 tuổi; phát triển bình thường so với các cháu cùng độ tuổi trong vùng. Việc ăn uống của cháu không giữ vệ sinh tuyệt đối được. Em có nên tẩy giun cho cháu không?

Trân trọng cám ơn (nguyễn thuý quyên, 30 tuổi, tp vinh, nghệ an)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Xin cảm ơn chị đã hỏi về vấn đề tẩy giun thường kỳ cho trẻ. Nếu cháu hoàn toàn phát triển bình thường, không có các biểu hiện có nhiều giun như đau bụng, khó tiêu, kém ăn. đi ngoài ra giun... thì trong hoàn cảnh hiện nay, khi môi trường sống và thói quen của trẻ chưa thật vệ sinh, sạch sẽ thì việc tẩy giun thường kỳ hằng năm hoặc 6 tháng một lần giúp cho việc phòng các bệnh do giun rất tốt. Bạn nên chọn thuốc giun thích hợp với lứa tuổi và cân nặng của trẻ.

- Xin chào bác sĩ! Em năm nay 26 tuổi, đã lấy chồng 3 năm nhưng chưa có bầu. Em đã đi khám nhiều nơi nhưng kết quả cả vợ chồng đều rất bình thường. Hiện em rất lo lắng. Mong bác sĩ cho em một vài lời khuyên hữu ích (Phuong Uyen, 26 tuổi, Hưng Yên)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Trong công việc khám chữa bệnh hàng ngày, chúng tôi gặp khá nhiều cặp vợ chồng qua thăm khám và các xét nghiệm đều hoàn toàn bình thường nhưng không thể mang thai được. Chúng tôi gọi đây là những trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân. Mặc dù vậy có khá nhiều cặp vẫn có thể có con sau khi được chúng tôi khám và điều trị. Mong bạn đến gặp trực tiếp thầy thuốc chúng tôi để tìm phương pháp tối ưu nhất. Cảm ơn bạn!

- Tôi năm nay 34 tuổi, đang mang thai 6 tuần. Tuy nhiên, bác sĩ nói không thấy tim thai. Tôi rất sợ, không biết làm thế nào. Xin bác sĩ cho lời khuyên (Ngoc Diep, 34 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã hỏi câu này. Nếu hiện nay bạn không có gì bất thường (đau bụng, ra máu ở cửa mình...) thì bạn đến gặp thầy thuốc sau 1-2 tuần nữa để kiểm tra lại tim thai. Trường hợp này có thể xảy ra 2 tình huống:

- Một là do thai còn quá nhỏ nên siêu âm chưa thể nhìn thấy được tim thai. Sau 1-2 tuần, siêu âm lại sẽ thấy được tim thai

- Hai là do thai không phát triển (thai bị hỏng) thì sau 1-2 tuần nữa siêu âm sẽ khẳng định được điều này

Xin cảm ơn bạn!

- Em năm nay 25 tuổi, đang mang bầu con đầu lòng đuợc 2 tháng. hôm em đi khám thai lần đầu bác sĩ chuẩn đoán em bị bệnh thận đa nang. vậy cho em hỏi bệnh này có lây sang con không và có cách chữa trị gì không ạ ! (vì bác sĩ nói là không chữa đuợc ạ). Em xin chân thành cảm ơn ạ ! (ngô thanh hằng, 25 tuổi, tp vinh , nghệ an)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Bệnh thận đa nang không di truyền sang cho con. Đối với người lớn, việc theo dõi bệnh này sẽ do bác sĩ chuyên khoa thận và thường cũng không can thiệp được nhiều. Nếu chức năng hai thận của bạn bình thường thì hầu như sẽ không có ảnh hưởng gì đến quá trình mang thai hiện nay. Xin cảm ơn bạn!

- Thưa bác sĩ, cháu mang thai tháng thứ 6 thì bị tiểu đường tuyp nhẹ. Thưa bác, việc này có ảnh hưởng tới em bé không ạ? (HoaQuynh, 33 tuổi, Sài Gòn)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã hỏi tôi câu này. Khoảng 5% thai phụ mắc tiểu đường trong khi có thai (tiểu đường thai nghén). Cần phải phát hiện sớm tốt nhất để kịp điều chỉnh mức độ đường huyết của bạn. Nếu làm được như vậy sẽ không ảnh hưởng đến em bé. Nếu không phát hiện ra, có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến em bé. Đôi khi em bé sinh ra rất nặng cân nhưng sức khỏe lại rất yếu, kèm theo một số bệnh. Xin cảm ơn bạn!

- Em đi siêu âm lúc 21 tuần 5 ngày, não thất trái là 8mm, não thất phải là 5mm, cân nặng là 620g. Xin hỏi bác sỹ chỉ số não thất bên như vậy có bình thường không? Có phải cân nặng như vậy là thai nhi to hơn so với tuần thai phải không ạ? Cảm ơn bác sỹ. (Nguyễn Thanh Huyền, 27 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã hỏi tôi. Thông thường em bé ở 22 tuần sẽ nặng 500gram. Não thất trái 8mm cần tiếp tục được theo dõi bằng siêu âm, thông thường sau 4 tuần siêu âm lại. Xin cảm ơn bạn!

- Tôi là Nguyễn Đức Toàn ở Hà Nội, có mấy câu hỏi muốn được qúy tòa soạn thông qua chương trình tư vấn trả lời giúp:

Bé trai nhà tôi từ lúc 4 tháng tuổi đã bị viêm phế quản và cho đến nay bé được 28 tháng (nặng 12,5kg cao khoảng 90cm) thường xuyên tái đi tái lại viêm phế quản, viêm amêđan:

1. Tôi nghe nói thuốc/thực phẩm chức năng Pedia Kids loại tăng cường miễn dịch sẽ trợ giúp cháu, không biết có thật không? Nếu trợ giúp được, tôi cho dùng liên tục có được không? hay chế độ dùng nên như thế nào? Nếu không thì nên dùng loại thuốc nào cho cháu?

2. Trong quá trình điều trị cháu nhà tôi hay phải uống kháng sinh (zetromax hoặc tiêm kháng sinh - nếu nhập viện,..) nên mặc dù cháu ăn uống được nhưng khả năng hấp thụ kém, không biết có thuốc nào hỗ trợ điều trị không?

3. Trong những ngày nóng hoặc lạnh, nhà tôi thường bật điều hòa (khoảng 28 độ ngày nóng/26 độ ngày đông) xin hỏi nếu dùng điều hòa liên tục thì cần làm gì để tránh bị viêm phế quản, viêm phổi?

4. Ngoài ra có thể không liên quan nhưng nếu được vui lòng tư vấn giúp, cháu nhà tôi khi ngủ khoảng 15-45 phút ra rất nhiều mồ hôi, sau đó hết, có thể lại ra mồ hôi sau 1-2 tiếng, và ngủ hay quậy, gào thét, không biết có cách nào khắc phục không? (Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi, ô 10 lô 13 tổ 78 Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai HN)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Con bạn 28 tháng tuổi, chiều cao và cân nặng như vậy là trung bình so với lứa tuổi và cháu không bị suy dinh dưỡng. Nếu cháu bị viêm phế quản phổi và viêm Amidan liên tục, phải sử dụng nhiều kháng sinh thì bạn nên cho con đến khám tại chuyên khoa hô hấp và tai mũi họng, bệnh viện Nhi trung ương, để có một kế hoạch điều trị dứt điểm cho cháu. Ví dụ, nếu amidan to và thường bị viêm mủ thì con bạn cần điều trị tai mũi họng triệt để và quản lý các bệnh hô hấp kéo dài, ví dụ như hen. Việc sử dụng thực phẩm chức năng có thể sẽ làm tăng cường sức khỏe cho trẻ nhưng không giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây bệnh.

Việc lạm dụng kháng sinh mỗi khi trẻ ho sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của trẻ, nhất là đối với hệ tiêu hóa. Vì kháng sinh có thể gây tổn thương các hệ vi khuẩn cộng sinh trong cơ thể.

Trong những ngày nóng lạnh, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ trong phòng sẽ tránh được tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh cho trẻ. Nhưng, điều này lại làm giảm sự lưu thông của không khí tự nhiên, giảm độ ẩm và giảm khả năng thích nghi của trẻ khi có sự thay đổi nhiệt độ từ môi trường. Nếu dùng lâu, bạn cần có biện pháp khắc phục những điểm trên như có nước trong phòng, dùng điều hòa có chế độ lọc không khí, thường xuyên đưa trẻ ra ngoài để thích nghi với phòng.

Cháu ngủ ra rất nhiều mồ hôi còn gọi là đổ mồ hôi trộm. Điều này thường xảy ra khi trẻ có bệnh hô hấp mãn tính hoặc thiếu không khí trong quá trình ngủ, nhất là nếu trẻ có la hét, gào thét khi ngủ thì bạn nên đưa con đi khám bệnh sớm.

- Tôi đã có con trai 8 tuổi, tôi rất muốn sinh thêm một cháu gái. Xin bác sĩ tư ván cách có thể có con gái? (Phương Thảo, 33 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã hỏi câu rất hấp dẫn. Việc sinh bé trai hay bé gái là do tinh trùng của chồng bạn (không phải do bạn). Thực tế hầu như không có phương pháp nào giúp bạn sinh con có giới tính theo ý muốn. Đó là tự nhiên để tạo ra sự cân bằng tự nhiên. Với bạn, theo tôi cần suy nghĩ và quyết định có đẻ thêm cháu thứ 2 hay không và khi nào thì sinh cháu. Bạn không nên quan tâm đến việc làm thế nào để đẻ được cháu có giới tính theo ý muốn. Xin cảm ơn bạn!

- Cháu vừa mang thai con đầu lòng, hiện nay được 8 tuần tuổi. Cho cháu hỏi trong quá trình mang thai thì nguời mẹ nên đi siêu âm mấy lần và trong những mốc thời gian nào ạ. Vì cháu nghe nói siêu âm nhiều không tốt cho thai nhi. Cháu cảm ơn! (nguyen thi minh chau, 25 tuổi, can loc, ha tĩnh)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Xin cảm ơn bạn đã hỏi tôi câu rất thực tế. Hiện nay, rất nhiều thai phụ của chúng ta đi siêu âm quá nhiều lần trong thời gian mang thai. Khuyến cáo của thầy thuốc chúng tôi là trong 9 tháng mang thai chỉ đi siêu âm 3 lần:

- Lúc 12-13 tuần: siêu âm 2 chiều để xác định tuổi của em bé và đo độ mờ da gáy (để loại trừ một số trường hợp dị dạng thai)

- Lúc 22 tuần: siêu âm 4 chiều để xác định hình thái của em bé để xác định có bất thường, dị dạng không?

- Lúc 32 tuần: siêu âm 2 chiều để xác định sự phát triển của em bé (cân nặng của em bé)

Một số trường hợp đặc biệt, số lần siêu âm có thể tăng lên theo chỉ định của thầy thuốc. Cảm ơn bạn!

- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ tư vấn giúp cháu, sau khi sinh bé thứ 2 (sinh mổ) khoảng 1 năm thì cháu thường bị đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt (2 ngày đầu) đau rất dữ dội về phía bên phải và cảm thấy đau kiểu nhức nhối phần mông bên phải. Cháu đã đi khám và siêu âm ở viện phụ sản thì không có gì bất thường. Trước khi sinh bé thứ 2 cháu có khoảng thời gian uống thuốc tránh thai dài 6 năm. Xin bác sĩ tư vấn giúp cháu nên uống thuốc gi và khám ở đâu, việc này có ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ?. (Thanh Mai, 33 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Xin cảm ơn bạn, đây là một vấn đề khá phổ biến, nhiều trường hợp khá khó ngay cả với thầy thuốc chúng tôi. Nguyên nhân phổ biến của những trường hợp như bạn đó là bệnh lạc nội mạc tử cung. Bệnh này chữa cũng khá phức tạp, kết quả không phải bao giờ cũng tốt. Chẩn đoán ra bệnh này cũng khó trong nhiều trường hợp. Bạn có thể đến các phòng khám chuyên khoa để có được những tư vấn và cách chữa trị tốt nhất. Chúc bạn vui, khỏe!

- Chào bác sĩ Gia Khánh!

Bé gái nhà tôi sinh 31/5/2012 được 2,9 kg, khi cháu được 2,5 tháng cháu bị lây cúm từ anh nên cháu bị viêm phổi. Trong quá trình điều trị viêm phổi tại BV Nhi TW bác sĩ phát hiện ra tiểu cầu trong máu của cháu rất cao (hơn một triệu đv) và bác sĩ kê cho cháu ngày 1/2 gói apegic 100. Sau 10 ngày điều trị cháu hết viêm phổi. Hàng tháng tôi cho cháu đi thử mãu để theo dõi tiểu cầu theo yêu cầu của BS và sau 5 tháng tiểu cầu của cháu còn hơn 300đv. Từ sau lần nhập viện đấy sức khoẻ của cháu yếu, hầu như tháng nào cháu cũng bị viêm họng, viêm VA, sốt và cháu ăn uống rất kém, hiện tại cháu được 13 tháng nhưng cũng chỉ nặng có 8kg dài 74cm. Cháu đã uống 2 chai thymorosin, ceeline, ZinC theo đơn của bác sĩ nhưng tình trạng hay viêm đường hô hấp, biếng ăn không được cải thiện. Tôi cũng cho cháu ăn khá nhiều rau và uống nước, ăn sữa chua nhưng cháu vẫn bị táo bón do hệ quả của việc uống kháng sinh sau những đợt vị viêm đường hô hấp. Mong bác sĩ tư vấn giúp và thưa BS khi cháu còn bé cháu đã phải dùng apegic thì liệu có ảnh hưởng tới dạ dày và hệ tiêu hoá của bé không ạ? Xin trân trọng cảm ơn! (Thanh Hương, 36 tuổi, ha noi)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Con bạn nếu đã được bệnh viện chẩn đoán và phát hiện có tăng tiểu cầu và điều trị theo chuyên khoa thì bạn nên tái khám đều đặn và tiếp tục điều trị cho con. Riêng chiều cao và cân nặng của cháu vẫn ở mức trung bình nhưng cần chú ý vì con bạn đã có nguy cơ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Nếu cháu sử dụng kháng sinh rất nhiều và gây táo bón thì bạn nên trình bày với bác sĩ để chỉ sử dụng kháng sinh những khi thật cần thiết, và có thể sử dụng kèm theo với các Probiotics, vitamin, chất xơ... để tránh táo bón.

- Con trai cháu hiện nay được 43 tháng, cháu đươc 15kg va cao 97cm, thưa bác sĩ cháu có nằm trong diện thấp còi không ạ? (Thanh Hiếu, Tp Son La)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Theo chuẩn lứa tuổi này, bé trai nặng 15,3kg và cao 99,9cm. Như vậy, con bạn chưa đạt chuẩn nhưng cũng chưa đến mức suy dinh dưỡng thấp còi.

- Con gái em 20 tháng, cháu nặng 9kg, cháu rất lười ăn (hầu như không ăn gì, chỉ uống sữa). Xin bác sĩ tư vấn cách để cháu chịu ăn và nâng cao sức khoẻ, mau lớn? (Dương Thị Nhã, 29 tuổi, Mễ Trì, Hà Nội)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Theo chuẩn của WHO, bé 18 tháng đã nặng 10,2kg, cao 80,7cm. Con bạn 20 tháng mới nặng 9kg thì đã bị suy dinh dưỡng.

Ở đây, trẻ có vấn đề biếng ăn và hầu như không ăn gì và chỉ uống sữa. Con bạn có vấn đề khi chuyển từ giai đoạn ăn thức ăn lỏng sang ăn chế độ bổ sung (ăn thức ăn đặc, rắn). Từ tháng thứ 7, thứ 8, cha mẹ nên cho bé tập ăn dần với các loại thức ăn rắn và đặc như không xay quá kỹ, cho bé tập nhai, tập cắn để trẻ có thể thích nghi với chế độ ăn mới. Đây cũng là lúc trẻ mọc răng nên việc chăm sóc răng miệng của trẻ, tránh viêm miệng và đau, để trẻ có thể nhai là rất quan trọng. Khi trẻ đã không quen với ăn chế độ đặc và rắn thì việc ép cho trẻ ăn càng khiến bé sợ ăn hơn, từ đó tình trạng biếng ăn càng trầm trọng.

Bạn nên tập cho bé ăn lại thức ăn rắn một cách từ từ, khuyến khích trẻ dần dần, cho ăn thức ăn mà trẻ thích, động viên trẻ, không được ép trẻ ăn và tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn cùng với gia đình. Làm như vậy, dần dần, trẻ sẽ chịu ăn trở lại. Chúc bạn thành công.

- Con cháu được 20 tháng hơn, cân nặng 13kg, chiều cao 84 cm, con cháu rất hay bị viêm họng cứ uống kháng sinh đươc khoảng 3-4 ngày là lại bị đau họng lại, và bé ra rất nhiều mồ hôi. Mong bác sỹ tư vấn giúp cháu để bé nhà cháu luôn được mạnh khoẻ. Cháu cảm ơn (Nguyễn Thị Huyền, 26 tuổi, Thạch Bàn Gia Lâm Hà Nội)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Con bạn không suy dinh dưỡng mà có xu hướng thừa cân. Theo chuẩn WHO, 18 tháng có cân nặng 12,3kg, cao 85cm thì là thừa cân.

Khi trẻ bị viêm họng, bạn cho con đi khám bác sĩ không hay tự cho uống thuốc? 75% những trường hợp viêm họng cấp ở trẻ nhỏ là do virus, vì vậy, không cần thiết phải sử dụng kháng sinh khi trẻ bị viêm họng. Sau 3-4 ngày dùng kháng sinh, cháu lại đau họng lại, chứng tỏ việc sử dụng kháng sinh đó không có hiệu quả. Bạn nên đưa trẻ đi khám khi sốt và viêm họng để có chỉ định sử dụng kháng sinh đúng. Việc sử dụng kháng sinh không đúng sẽ gây ra rất nhiều hậu quả như tiêu chảy do sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh.

Việc sử dụng kháng sinh một cách hạn chế và hợp lý sẽ đem lại sức khỏe tốt cho cháu.

- Xin hỏi nhà chồng tôi có người mắc bệnh trầm cảm như thế liệu con tôi có nhiều nguy cơ mắc bệnh này không? (Minh Thảo, 30 tuổi, Hải Nam)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Bệnh trầm cảm không phải là bệnh di truyền. Vì thế, con bạn không có nhiều nguy cơ mắc bệnh này. Bạn không nên quá lo lắng, thay vào đó là bồi bổ dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt phù hợp để cháu có sức khỏe tốt nhất. Xin cảm ơn bạn!

- Cháu mang thai 20 tuần tuổi. Gần một tuần nay cháu thấy đau tức ở chỗ giữa ngực và bụng thỉnh thoảng đau nhói và hơi khó thở. Kiểu đau này mấy hôm trước chỉ kéo dài khoảng 10 phút trong ngày, nhưng từ hôm qua đến nay có vẻ dữ dội hơn, lâu hơn. Xin BS tư vấn cho cháu? (Minh Châu, 27 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Bạn nên đến khám ngay các bác sĩ để xác định nguyên nhân của việc đau đó là gì? có thể là những nguyên nhân liên quan đến dạ con hay những liên quan đến bệnh lý của các cơ quan khác. Bạn nên đi khám sớm, không nên chần chừ. Cảm ơn bạn!

- Tôi được chẩn đoán là sinh ba tuy nhiên sức khỏe lại không tốt. Tôi rất phân vân không biết có nên giữ thai không vì nhiều người nói sinh 3 sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé. Xin cảm ơn! (Hải Ninh, 42 tuổi, 43)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi không biết bạn đã có cháu nào chưa? Tôi cũng không biết lần này bạn có thai là do tự nhiên hay do can thiệp của y tế. Xin bạn cho tôi biết thêm những thông tin này để tôi tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn bạn!

- Chào các bác sĩ!

Là một người mẹ cháu rất xúc động khi được các chuyên gia đầu ngành như hai bác tư vấn cho việc chăm sóc bé con nhà mình. Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành và chúc sức khỏe tới các bác sĩ, chúc các bác luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn VnE đã tổ chức buổi tu vấn hôm nay.



Bé trai nhà cháu mới sinh được 3.5 kg, nay 10 tháng tuổi 10.5kg cao 75cm, mới có 3 răng.Mới sinh tóc rất đen, tuy nhiên càng lớn càng lơ thơ và khi 5 tháng tuổi còn bị rụng, thóp bé rộng và đầu không được tròn, bé hay bị nôn trớ và ngủ không tròn giấc. Bé ăn ngày 3 bữa bột (sáng 8h, chiều 3h, tối 7h) ngoài ra, ăn thêm sữa chua, hoa quả và bú mẹ chứ ít ăn sữa ngoài, bé nhà cháu lên cân đều nhưng cháu thì rất gầy). Mọi người khuyên cháu cho bé bú ít thôi còn cho ăn sữa ngoài thì mẹ mới béo được, nhưng cháu nhiều sữa nên vẫn cho bé bú theo nhu cầu.

Cháu xin hỏi bé nhà cháu phát triển như thế có bình thường không, cháu lo bé thiếu các vi chất thì phải thăm khám và bổ sung như thế nào ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn! (Hoàng Thanh Huyền, 32 tuổi, Nam Định)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình. Con của bạn phát triển tốt. Trung bình trẻ 10 tháng tuổi theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, trẻ nặng 9,2kg, cao 73,3cm. Như vậy, con bạn có xu hướng thừa cân, vì cân nặng đã hơn 10,3kg, và chiều cao là 75cm.

Bé có thể có các triệu chứng của còi xương nhẹ, vì rụng tóc, thóp rộng, mềm và ngủ không sâu. Bạn nên cho con đi khám bác sĩ để bổ sung vitamin D và canxi một cách hợp lý.

Bạn cho con bú mẹ, như vậy là rất tốt. Nếu sữa mẹ đầy đủ dinh dưỡng và trẻ vẫn lên cân tốt thì chỉ cần cho bú mẹ và ăn bổ sung là đủ, không cần thiết phải ăn thêm sữa công thức. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý khẩu phần ăn của mình để đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho cả mẹ và con vì bạn đang trong giai đoạn cho con bú. Nếu mẹ thấy sút cân nhiều thì cần đi khám sức khỏe, kiểm tra phổi và bồi dưỡng thêm để mẹ có sức khỏe tốt, tiếp tục nuôi con.

- Chào bác sĩ. Tôi vừa mới sinh con được tháng sinh thường. Sau ba tháng tôi thấy ra chất màu vàng và nhớt đi khám bệnh viện thì bs kết luận tôi bị viêm âm đạo. Hộ sinh và bác sĩ cho thuốc đặt và uống hẹn sau 3 tháng tái khám. Nhưng tôi đã uống thuốc và đặt trong vòng một tháng mà vẫn chưa khỏi. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi (tôi đang cho con bú) Cảm ơn bác sĩ (Trần Thị Hướng, 26 tuổi, 105/3c Huynh tan phat -Q7)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn. Nếu bạn vẫn còn rất phiền lòng về việc này xin bạn đến khám lại ngay, không cần chờ đến 3 tháng. Thông thường, viên nhiễm ở đường âm đạo nếu được chẩn đoán chính xác và điều trị đúng thì khỏi khá nhanh. Những trường hợp kéo dài không khỏi cần được kiểm tra lại để có cách điều trị phù hợp hơn. Cảm ơn bạn!

- Chào bác sĩ, bé gái nhà em hiện được 26 tháng, cân nặng 13kg, bé ăn được nhưng uống sữa rất ít. Làm thế nào để tặng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp? (Hà My, 31 tuổi, TP HCM)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chương trình tư vấn. Con bạn 26 tháng, nặng 13kg là phát triển tốt, không bị suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, bé có xu hướng thừa cân, vì ở trẻ 2 tuổi, theo WHO, cân nặng là 13,1kg là thừa cân.

Bé ăn được, uống sữa rất ít là bao nhiêu, bạn chưa nói rõ. Trung bình ở lứa tuổi này, bé uống một ngày 2 cốc (khoảng 400ml) là đủ. Muốn tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, bạn cần chú ý bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho con, đặc biệt là các yếu tố vi chất và tiêm chủng đầy đủ.

Chúc con bạn khỏe mạnh!

- Chào bác sĩ! Vợ chồng em đã có một bé trai 6 tuổi. Cách đây 1 năm vợ em có bầu nhưng thai bị lưu khi được 8 tuần. Hiện vợ chồng em rất muốn có thêm bé thứ 2 nhưng để tự nhiên 6 tháng nay mà không có. Trước đây vợ em rất dễ có, sau khi sinh con được 3 năm vợ em có thai nhưng cũng bị sảy khi được 6 tuần. Vậy vợ chồng em phải khám và điều trị ở đâu để sớm có bé thứ 2. Mong bác sỹ tư vấn giúp. Em cám ơn! (Hoàng Thế Trung, 34 tuổi, Hải Phòng)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã hỏi tôi vấn đề này. Việc mang thai và sinh nở mỗi lần mỗi khác. Chúng tôi quy định một cặp vợ chồng sống với nhau 12 tháng mà không có bầu thì có vấn đề và cần đi khám thầy thuốc. Hiện nay, hai bạn mới để tự nhiên được 6 tháng. Theo tôi, hai bạn nên tiếp tục thêm 6 tháng nữa, đừng quá lo lắng về việc này. Nếu thêm 6 tháng nữa bạn vẫn chưa có bầu, bạn có thể tới gặp thầy thuốc chúng tôi (có thể đến phòng khám số 1 Bệnh viện Đại học Y, gọi số 0435743456 để lấy hẹn và các thông tin cần thiết). Xin cảm ơn bạn!

- Chào BS, cháu năm nay 29 tuổi , đã có 1 bé 3 tuổi. Cháu đang dự định sinh thêm bé nữa. Tuy nhiên cháu đã tháo vòng cách đây 5 tháng nhưng chưa thấy có gì. Hàng tháng đến ngày rụng trứng cháu cũng đi siêu âm trứng nhưng có tháng có tháng không. Xin BS cho biết hiện tượng của cháu là bị làm sao? (Mai Anh, 28 tuổi, HN)

- PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã hỏi tôi vấn đề này. Bạn nên tiếp tục thêm 7 tháng nữa cho đủ 1 năm. Việc đi siêu âm hàng tháng là không cần thiết làm tốn kém cho bạn. Ngoài ra, nó có thể khiến bạn không cảm thấy thoải mái về tâm lý. Vì thế, bạn nên sinh hoạt vợ chồng bình thường. Nếu sau 1 năm vẫn chưa có bầu, bạn có thể đến gặp các bác sĩ chuyên ngành hiếm muộn để được tư vấn và hướng dẫn cách chữa trị hợp lý. Xin cảm ơn bạn!

- Thưa bác sĩ, trong môi trường ô nhiễm hiện nay cùng với quá nhiều các loại thực phẩm nhiễm độc, cả mẹ và bé đều bị ảnh hưởng đáng kể trong giai đoạn trước, trong và sau kỳ sinh nở. Vậy, thưa bác sĩ cách nào để bảo vệ hệ miễn dịch cho cả mẹ và bé! (Hùng Anh, 20 tuổi, TP HCM)

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Khánh: Câu hỏi của bạn là mối lo của tất cả mọi người hiện nay, kể cả chúng tôi. Tuy nhiên, mỗi người và mỗi gia đình phải tìm cách tự bảo vệ, bằng cách sử dụng các loại thực phẩm dinh dưỡng đảm bảo, có nguồn gốc rõ ràng và được chế biến hợp vệ sinh.

Đối với bà mẹ và trẻ em, trong thời kỳ nuôi con và cho con bú, vai trò của môi trường càng quan trọng hơn. Bên cạnh yếu tố an toàn của thực phẩm và dinh dưỡng, bạn còn phải chú ý đến việc tiểm chủng để bảo vệ sức khỏe của trẻ trong cả giai đoạn sau này.

Cảm ơn các bạn độc giả đã tham gia và gửi câu hỏi về chương trình tư vấn trực tuyến. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi nhưng rất tiếc, thời gian của chương trình có hạn nên chưa thể trả lời hết câu hỏi của các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau!

