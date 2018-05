Thuốc lá đánh cắp 1/3 trí nhớ của bạn

Khảo sát do nhóm chuyên gia tại Đại học Northumbria (Anh) thực hiện cho thấy người hút thuốc quên rất nhiều thứ so với người bình thường. Nhưng khi bỏ thói quen xấu này, khả năng lưu giữ thông tin của họ lại phục hồi gần bằng người không hút thuốc. Theo Fox News, nghiên cứu tìm hiểu trên 70 người tuổi từ 18 đến 25. Người tham gia được yêu cầu nhớ lại các chi tiết nhỏ, như các đoạn nhạc được chơi, và hoàn tất các nhiệm vụ ở những thời điểm khác nhau. Kết quả là, người hút thuốc thực hiện bài test kém hơn hẳn, chỉ nhớ được 59% các nhiệm vụ. Nhưng những người đã bỏ thuốc thì nhớ được 74%, so với 81% của những người không bao giờ hút thuốc. Tiến sĩ Tom Heffernan, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết phát hiện này có thể hữu ích trong các chiến dịch chống thuốc lá. Đây là lần đầu tiên, một nghiên cứu tìm hiểu sâu về việc bỏ thuốc lá có ảnh hưởng thế nào đến trí nhớ. "Chúng ta đã biết rằng bỏ thuốc lá mang lại lợi ích to lớn với sức khỏe, nhưng nghiên cứu này cũng cho thấy việc ngừng hút còn đem lại lợi ích cho sự nhận thức". T. An