Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi có thể gây ngộ độc

Đó là các thuốc có chứa các chất như tetrahydrozoline, oxymetazoline hay naphazoline… Thực chất của các thuốc này như thế nào? Cả 3 chất tetrahydrozoline, oxymetazoline hay naphazoline… đều có tác dụng co mạch, làm giảm xung huyết mắt, mũi.

Naphazolin:

Thuốc này có ở nhiều dạng dung dịch nhỏ mũi, thuốc xịt mũi và dung dịch nhỏ mắt. Là một thuốc giống thần kinh giao cảm, có tác dụng làm co mạch tại chỗ nhanh và kéo dài, giảm sưng và xung huyết khi nhỏ thuốc vào niêm mạc. Naphazolin dùng trong các trường hợp viêm mũi cấp hoặc mạn tính, viêm xoang, cảm lạnh, cảm mạo hoặc dị ứng. Naphazolin cũng có thể giảm sưng, dễ quan sát niêm mạc mũi và họng trước khi phẫu thuật hoặc thuật chẩn đoán, làm thông lỗ vòi nhĩ bị tắc ở người bệnh viêm tai. Dùng nhỏ vào kết mạc mắt để giảm xung huyết, ngứa và kích ứng.

Oxymetazolin hydroclorid:

Oxymetazolin có cấu trúc và tác dụng dược lý tương tự naphazolin và xylometazolin, tác dụng lên các thụ thể alpha - adrenergic ở các tiểu động mạch của niêm mạc mũi làm co mạch, dẫn đến giảm lưu lượng máu và giảm xung huyết mũi. Thêm vào đó, thuốc làm thông lỗ vòi nhĩ đang bị tắc. Mũi được thông khí trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, có thể lại bị giãn mạch lại và xung huyết ở mức độ nào đó. Do vậy, tránh dùng thuốc dài ngày (nhiều nhất là 1 tuần). Dùng oxymetazolin nhỏ mắt, xung huyết kết mạc giảm đi, nhưng nếu lạm dụng thuốc có thể xung huyết “bật lại”.

Thuốc được chỉ định dùng làm giảm tạm thời xung huyết mũi do cảm lạnh, viêm mũi, viêm xoang, sốt cỏ khô hoặc dị ứng đường hô hấp trên; Giảm xung huyết ở xoang; Giảm tạm thời đỏ mắt do kích ứng nhẹ, như kích ứng vì dị ứng phấn hoa, lạnh, bụi, khói, gió, bơi lội hoặc đeo kính áp tròng.

Dùng thuốc nhỏ mắt, mũi có tác dụng co mạch cho trẻ dưới 5 tuổi cần có ý kiến bác sĩ. Ảnh: Sức khỏe Đời sống.

Tetrahydrozoline:

Là một dung dịch nhỏ mắt làm giảm xung huyết để làm giảm các triệu chứng phù kết mạc và xung huyết thứ phát đối với các trường hợp dị ứng và kích thích nhẹ ở mắt. Tác dụng có lợi của thuốc còn bao gồm việc cải thiện sưng tấy, kích thích, ngứa đau và chảy nước mắt quá mức.

Những quan ngại với trẻ nhỏ

Bên cạnh tác dụng chữa bệnh, các thuốc có tác dụng gây co mạch trên còn có những tác dụng phụ không mong muốn. Những phản ứng phụ nghiêm trọng ít xảy ra khi dùng tại chỗ ở liều điều trị. Một số phản ứng phụ của naphazolin, xảy ra thoáng qua như kích ứng niêm mạc nơi tiếp xúc, phản ứng xung huyết trở lại nếu dùng lâu ngày.

Có thể xảy ra một số phản ứng toàn thân (gây ngộ độc) khi dùng liều tại chỗ quá cao hoặc uống nhầm gây ức chế hệ thần kinh trung ương như hạ thân nhiệt, tim đập chậm, ra mồ hôi, buồn ngủ, co giật, hôn mê đặc biệt ở trẻ em… cần phải điều trị hỗ trợ tích cực.

Về mặt giải phẫu mũi họng lại thông nhau, đường dẫn nước mắt lại đổ vào ngách mũi dưới nên khi tra nhỏ thuốc mắt, mũi thuốc hay rơi xuống họng khiến cho người bệnh có động tác nuốt, nhất là với trẻ em. Vì những lo ngại trên mà không nên dùng các thuốc nhỏ, mắt mũi có chứa các chất co mạch cho trẻ em dưới 5 tuổi. Trường hợp cần thiết cần sử dụng nồng độ dùng cho trẻ em và với sự giám sát, theo dõi của thầy thuốc.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC), từ năm 1997 đến 2009 có hơn 4.500 trẻ dưới 5 tuổi bị bệnh do nuốt thuốc nhỏ mắt. Cũng trong thời gian này có 1.100 trẻ được đưa đến bệnh viện điều trị do nuốt phải thuốc nhỏ mắt, mũi có chứa tetrahydrozoline, oxymetazoline hay naphazoline. Cơ quan này còn cho biết, nếu trẻ dưới 5 tuổi nuốt các chất này, cho dù chỉ 1 - 2ml (1 muỗng cà phê khoảng 5ml), tác dụng phụ của thuốc sẽ gây hại cho trẻ. Trẻ có thể sẽ bị bất tỉnh, suy tim, suy hô hấp, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, FDA khuyến cáo cha mẹ và các bác sĩ nhi khoa phải lưu ý để ngăn ngừa và chữa trị kịp thời khi trẻ nuốt phải thuốc nhỏ mắt hay thuốc thông mũi có chứa các chất trên.

