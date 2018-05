Thưởng tiền để khuyến khích giảm cân

Sai lầm cần tránh nếu muốn giảm cân / Những lý do khiến bạn khó giảm béo

Các công ty này sẽ cung cấp những ưu đãi tiền mặt lớn để khuyến khích nhân viên có các hành vi giữ gìn sức khỏe lành mạnh, chẳng hạn như giảm cân hoặc bỏ hút thuốc lá. Đây là một trong những biện pháp đối phó với nạn béo phì đang bùng nổ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và là gánh nặng cho các chi trả y tế.

Tiền có liên quan "bất ngờ" đến việc giảm cân. Ảnh minh họa: themomiverse

Kết quả nghiên cứu tại trường đại học Michigan (Mỹ) công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine cho thấy thưởng tiền mặt là hình thức hiệu quả của động cơ giảm cân. Chiến lược giảm cân sẽ thành công hơn rất nhiều khi giải thưởng được đưa ra dựa trên hiệu suất theo nhóm, so với từng cá nhân. Việc khuyến khích tiền mặt dựa trên hiệu suất của nhóm sẽ giúp các nhân viên giảm cân hơn gần 3 lần so với dựa trên hiệu suất của một người.

Một nhóm đưa ra phần thưởng tiền mặt là 100 USD mỗi tháng cho những ai đạt được mục tiêu giảm cân của họ. Nếu có 5 nhóm tham gia thì số tiền là 500 USD chia ra cho những người đạt được mục tiêu giảm cân của mình. Cách tiếp cận này cho phép một người có khả năng giành chiến thắng nhiều hơn 100 USD nếu những người khác trong nhóm không đạt được mục tiêu của họ.

Một nghiên cứu khác được thực hiện tại phòng khám Mayo, người tham gia được chia thành 4 nhóm để giảm cân. 2 nhóm được cung cấp hỗ trợ tài chính trong khi 2 nhóm kia không. Tất cả 4 nhóm tham gia được cung cấp thông tin về hành vi lành mạnh và làm thế nào để giảm cân hiệu quả. Trong 52 tuần, những người trong nhóm được hỗ trợ tài chính giảm trung bình khoảng 4kg, so người trong nhóm không hỗ trợ tiền chỉ bớt được 1kg. Trong chương trình này, người tham gia nhận được 20 USD nếu đạt mục tiêu giảm cân của mình trong tháng và phải trả 20 USD nếu họ thất bại. Tiền thu từ những người không đạt mục tiêu sẽ trả cho những người đã thành công mỗi tháng.

Lê Phương (Theo Medical News Today)