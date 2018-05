Thường xuyên tức ngực, huyết áp không ổn định

Hay khó thở, mệt mỏi, có phải bị bệnh tim? / Tức ngực khi thở là bệnh gì?

Đi khám bác sĩ bảo tôi bị hở van 2 lá nhẹ và cho đơn thuốc về uống. Sau một thời gian uống thuốc thì bệnh có chút thuyên giảm nhưng những triệu chứng vẫn xuất hiện. Xin hỏi là bệnh của tôi có phải nặng hơn không và là bị bệnh gì ạ? Cảm ơn bác sĩ. (Trần Thị Nhàn)

Ảnh minh họa: saltinstitute

Trả lời:

Chào chị,

Do chị không cung cấp thông tin cụ thể về tuổi, kết quả siêu âm tim nên chúng tôi khó đánh giá nguyên nhân đau ngực là do bệnh lý mạch vành hay do các bệnh lý viêm thần kinh - cơ liên sườn.

Tuy nhiên, với kết quả siêu âm tim là hở van hai lá nhẹ thì tổn thương van này sẽ chưa ảnh hưởng tới chức năng tim. Bên cạnh đó, triệu chứng đau ngực cũng không điển hình với cơn đau thắt ngực do hẹp mạch vành.

Chị nên sắp xếp tới khám tại bệnh viện để được các bác sĩ tư vấn cụ thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thế Việt

Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, BV Hoàn Mỹ