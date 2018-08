Tiêu hủy hơn 200.000 viên 'thuốc ho' nghi làm từ dầu ăn

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP HCM kiểm tra trụ sở chính ở quận Tân Bình lẫn nơi sản xuất tại quận 12 của Công ty Hotel Students, hôm 13/8. Khi kiểm tra, cơ sở đang sản xuất thực phẩm trong điều kiện không đảm bảo, có 13 loại sản phẩm được đóng trong hơn 200 thùng giấy. Nguyên liệu, hóa chất đựng trong các can nhựa không nhãn mác đặt dưới nền nhà, có rất nhiều thùng dầu ăn lớn dùng để phối trộn với các thành phần khác.

Những sản phẩm đựng trong thùng giấy có hình dạng giống thuốc hoặc thực phẩm chức năng, trên nhãn ghi thông tin như "Viên Gelatin Eucalyptol", "sản phẩm không phải là thuốc"... Công dụng sản phẩm được ghi là chữa ho.

Nguyên liệu chứa trong các can nhựa không nhãn mác bị thu giữ tại cơ sở. Ảnh: Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cho biết, là thuốc hay thực phẩm chức năng đều cần đăng ký sản xuất. Trong khi đó chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ cần thiết. Nhà chức trách yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động và buộc tiêu hủy hơn 400 kg nguyên liệu, trên 669 kg hàng hóa không nhãn mác, hơn 800 kg bán thành phẩm chưa ép vỉ, 214 nghìn viên đã được ép vỉ. 13 loại sản phẩm chứa trong hơn 200 thùng cũng bị yêu cầu hủy.

Ngày 17/8, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM ra quyết định xử phạt Hotel Students hơn 114 triệu đồng. Công ty này không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đơn vị không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh, không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ngày 20/8 yêu cầu Sở Y tế TP HCM phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc, báo cáo về Cục trước ngày 27/8.

Website Cục An toàn Thực phẩm không có công ty Hotel Students và tên sản phẩm đạt chuẩn an toàn.