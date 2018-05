Tìm ra hàng nghìn bệnh của bé từ trong bụng mẹ

Ảnh: Telegraph.

Thông tin thu được sẽ tạo ra bảng mã gene của bào thai, và được kiểm chứng bằng cách xét nghiệm dây rốn khi em bé chào đời.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Washington tin rằng khi xét nghiệm này trở nên phổ biến, các bác sĩ có thể tìm ra khoảng 3.500 khuyết tật gene ở các em bé chưa chào đời.

Cho đến nay, các bà bầu thường chỉ được xét nghiệm gene để tìm ra duy nhất hội chứng Down. Một số lỗi gene khác đôi khi cũng được kiểm tra, nhưng chỉ là khi bác sĩ xét thấy bé có nguy cơ di truyền từ cha mẹ.

Ngược lại, kỹ thuật xét nghiệm mới này sẽ giúp tìm ra rất nhiều loại bệnh do lỗi gene gây ra, đồng thời lại an toàn hơn nhiều, do không phải chọc dò nước ối.

"Đây là một bước tiến kinh ngạc, gây nảy sinh nhiều tranh cãi về mặt đạo đức", giáo sư Art Caplan từ Trung tâm Y khoa Đại học Pennsylvania nhận định trên Telegraph.

Caplan cho biết kỹ thuật chọc dò nước ối hiện nay khá "thô bạo", có thể gây sảy thai, và không phải ai cũng có đủ chi phí để xét nghiệm.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cũng không tin rằng phát hiện này sẽ làm thay đổi ngay lập tức quy trình xét nghiệm gene trong các bệnh viện, mà cần có các nghiên cứu sâu hơn và đưa ra các xét nghiệm có chi phí thấp hơn.

T. An