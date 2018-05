Tinh trùng 'xoay tròn điên loạn' khiến chất lượng thụ tinh sa sút

Trên tờ New York Times, nhà báo Nicholas Kristof cảnh báo về nguy cơ đấng mày râu thời hiện đại phải đối mặt. Đó là sự thiếu hụt tinh trùng, hay cụ thể hơn là thiếu hụt tinh trùng chất lượng. Tổng hợp từ nhiều nghiên cứu, Kristof cho biết tinh trùng đàn ông liên tục giảm trong 75 năm qua. Đặc biệt, lượng tinh binh biến dạng với 2 đầu hoặc 2 đuôi trong cơ thể nam thanh niên tăng cao đến 90%. Chưa hết, do hóa chất, khả năng di chuyển của tinh trùng bị ảnh hưởng. Chúng "đảo chiều như kẻ say rượu hoặc cứ xoay tròn một cách điên rồ" nên không thể "đến đích".

Tinh trùng gặp vấn đề di chuyển do ảnh hưởng của hóa chất gây rối loạn nội tiết. Ảnh: Timo Strünker.

"Tinh trùng không chỉ suy giảm về số lượng mà còn yếu kém về chất lượng cùng khả năng bơi lội, phân phối 'hàng hóa'", nhà dịch tễ học Shanna Swan từ Đại học Y Icahn (Mỹ) cho biết. Bà nói thêm các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra vấn đề về tinh trùng liên quan đến tuổi thọ rút ngắn. Andrea Gore, giáo sư dược học tại Đại học Texas nhận định: "Không phải ai muốn có con cũng sinh sản được. Khó đánh giá hết tác động của hiện tượng này đến chất lượng sống cũng như kinh tế xã hội".

Ảnh: MH.

Tuy đứng trước bước ngoặt ảnh hưởng đến sự sinh tồn của nhân loại, giới khoa học khẳng định con người vẫn có cách bảo vệ bản thân. Shanna Swan khuyến cáo cộng đồng không dùng đồ ăn, thức uống được trữ hoặc đun nóng bằng đồ nhựa và hạn chế tới gần máy in nhiệt thường thấy ở các quầy thanh toán.

Bên cạnh đó, Kristof đề nghị chính phủ đưa ra quy định nghiêm ngặt hơn về lượng hóa chất gây rối loạn nội tiết trong những sản phẩm chăm sóc cá nhân, tẩy rửa gia đình, thực phẩm đóng hộp hay thậm chí là nước uống. Trong lúc chờ đợi, ông khuyên ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên là cách dễ dàng nhất để tăng sức khỏe cho "tinh binh".

Minh Nguyên