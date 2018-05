Tỏi mạnh hơn kháng sinh

Các xét nghiệm đã cho thấy hợp chất diallyl sulphide trong tỏi có thể dễ dàng tấn công vào lớp màng nhầy bảo vệ vi khuẩn Campylobacter - lớp màng vốn khiến nó rất khó bị phá hủy. Chất diallyl sulphide không chỉ mạnh hơn nhiều so với hai dòng kháng sinh quen thuộc erythromycin và ciprofloxacin, mà nó còn có tác dụng nhanh hơn. Phát hiện, được công bố trên tạp chí Antimicrobial Chemotherapy, có thể mở ra những cách bảo quản mới cho thức ăn sống và đã qua chế biến, cho các bề mặt chuẩn bị thức ăn, từ đó làm giảm tình trạng ngộ độc thực phẩm. "Công trình này rất thú vị vì nó cho thấy hợp chất này có tiềm năng làm giảm vi khuẩn gây bệnh trong môi trường và trong các nguồn thức ăn của chúng ta", tiến sĩ Michael Konkel từ Đại học bang Washington, nhận định. Theo SBS, Campylobacter là vi khuẩn phổ biến nhất gây ngộ độc thực phẩm ở Mỹ và có thể là trên thế giới. Triệu chứng ngộ độc khuẩn này là tiểu chảy, chuột rút, đau bụng và sốt. Vi khuẩn này cũng là thủ phạm gây ra 1/3 số ca rối loạn liệt cơ hiếm gặp có tên gọi là hội chứng Guillain-Barre. Hầu hết người nhiễm bệnh là do ăn gia cầm sống hoặc chưa chín kỹ, hoặc các loại thực phẩm đã bị nhiễm bẩn chéo thông qua những đồ đựng bẩn. T. An