Tôn giáo tốt cho sức khỏe như thế nào

Ảnh: wikipedia.

Với nhiều người, tôn giáo trở thành một phần không thể thiếu. Có thể gây nhiều tranh cãi, nhưng đức tin sẽ đem đến những lợi ích nhất định nếu được duy trì ở mức độ vừa phải. Dưới đây là những tác dụng của tôn giáo được trang Health liệt kê.

Hạ huyết áp

Một nghiên cứu năm 1998 của Đại học Duke (Mỹ) trên 4.000 tình nguyện viên phát hiện những người cao tuổi theo đạo có tỷ lệ huyết áp cao ít hơn 40%.

Hài lòng hơn với cuộc sống

Người có đức tin thường cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nghiên cứu năm 2010 của Hội Xã hội học Mỹ nhận định tôn giáo giúp các tín đồ có nhiều bạn bè và thêm gắn kết với xã hội.

Khả năng phục hồi kỳ diệu

Theo một nghiên cứu năm 2009 được đăng trên tờ Journal of the American Medical Association, một người đang đối mặt với ung thư có thể vượt qua và kéo dài sự sống nhờ tôn giáo. Các nhà khoa học đã phỏng vấn 345 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. 88% trong số họ theo đạo và niềm tin đã tác động tích cực đến việc chữa trị. Tỷ lệ sống sót của các bệnh nhân này là 7,4%, so với con số 1,8% ở người không mấy mộ đạo.

Hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn

Những người tham dự nghi lễ tôn giáo ít nhất một lần mỗi tuần được cho là có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn và ít khi bị ốm.

Sống thọ hơn

Đi lễ mỗi tuần một lần được cho là kéo dài sự sống thêm 7 năm. Một nghiên cứu năm 1999 ở Mỹ phát hiện người chăm chỉ đến nhà thờ sẽ giảm 1,87 lần nguy cơ tử vong. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng tôn giáo có khả năng giúp cho con người khỏe mạnh lâu hơn.

Minh Nguyên