Tổng thống Obama dùng loại nước uống nào ở Việt Nam

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Barack Obama và phái đoàn Mỹ đã có chuyến thăm Việt Nam. Ông để lại nhiều dấu ấn sau các hoạt động chính thức cũng như bên lề trong 3 ngày ở Việt Nam. Công chúng chào đón ông và hào hứng với tất cả những gì gắn với Tổng thống. Ông ăn, uống gì cũng trở thành đề tài nóng được quan tâm, phủ kín các mặt báo.

Một đơn vị tổ chức sự kiện tiết lộ: “Trong những buổi làm việc của Tổng thống với lãnh đạo cũng như tổ chức tại Việt Nam, mọi thứ đều được lựa chọn cẩn thận và nghiêm ngặt. Riêng loại nước uống phục vụ cho các buổi họp cũng được cân nhắc từ hàng trăm nghìn nhãn hiệu đang có trên thị trường”.

Thông thường, an ninh của Mỹ và Việt Nam đều đến kiểm tra an toàn thực phẩm. Việc này phải đảm bảo từ đầu đến cuối quá trình chế biến. Thậm chí các mẫu thức ăn phải lưu lại một thời gian sau chuyến thăm mới được hủy. Đồng hành cùng Tổng thống Obama trong chuyến công du lần này là đội ngũ đầu bếp, giám sát quá trình chế biến thức ăn. Thậm chí, tất cả thực phẩm đã chuẩn bị sẵn ở Mỹ, được mang theo trong suốt hành trình và do một đầu bếp riêng chế biến. Không một món ăn nào được phép đặt lên bàn của Tổng thống Obama nếu các phụ tá của ông không được biết rõ nguồn gốc.

Sau nhiều cân nhắc, Icy của Vinamilk được lựa chọn là đồ uống phục vụ lãnh đạo cấp cao. Sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, thẩm thấu ngược, khử trùng bằng ozon. Nguồn nước ban đầu sẽ được lọc qua than hoạt tính, sau đó xử lý bằng công nghệ thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis). Sau khi qua RO, toàn bộ những phân tử và tạp chất có kích thước 0,001 (micromet) đều bị giữ lại, giúp thu được nguồn nước sạch. Cuối cùng, nguồn nước sạch này sẽ được khử trùng bằng ozon trước khi đóng chai, đưa ra thị trường.

Công nghệ thẩm thấu ngược và quy trình sản xuất khép kín tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ giúp Icy lọc bỏ các tạp chất mà còn giữ lại hương vị tự nhiên của nước.

Mai Thương