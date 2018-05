TP HCM hợp tác với Long An đưa thực phẩm sạch về Sài Gòn

Ngày 23/6, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Long An ký kết phối hợp sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP HCM cho biết để rau thịt sạch đến bàn ăn người dân thành phố, bên cạnh việc chống thực phẩm bẩn, điều quan trọng là xây dựng, ủng hộ thực phẩm sạch. TP HCM đang tập trung đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, xét nghiệm nhanh, xử lý nghiêm các vi phạm. Những hành động này giúp người dân an tâm khi sử dụng thực phẩm ở các kênh phân phối như siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng như các chợ truyền thống.

"Tuy nhiên không phải đợi thực phẩm về đến thành phố thì mới kiểm soát, tiêu hủy gây thiệt hại cho cả người kinh doanh lẫn sản xuất. Muốn hiệu quả phải nâng cao quản lý từ nguồn cung ứng", bà Lan nhấn mạnh. Điều quan trọng là tăng tỷ lệ người dân sử dụng thực phẩm sạch, an toàn từ nơi sản xuất.

Bà Lan hy vọng ký kết hợp tác này sẽ tăng cường nguồn cung đảm bảo an toàn từ Long An đến TP HCM. Sau địa phương đầu tiên này, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện ký kết với một số tỉnh thành khác.

Đại diện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Long An và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM ký kết hợp tác sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản sạch giai đoạn 2017-2020 ngày 23/6. Ảnh: Lê Phương.

Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cho biết, hai bên phối hợp bước đầu trong giai đoạn 2017-2020, mục tiêu nhằm xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn giữa tỉnh Long An và TP HCM. Từ khâu sản xuất ban đầu đến sơ chế, giết mổ, chế biến, kinh doanh đều được kiểm soát chặt, truy xuất được nguồn gốc.

Công nhân sơ chế rau tại một hợp tác xã ở Bến Lức, Long An. Ảnh: Lê Phương.

Đại diện ngành nông nghiệp Long An hy vọng nâng thị phần, sản lượng nông sản an toàn, sản phẩm đạt chứng nhận an toàn VietGAP của tỉnh tại các siêu thị, chợ đầu mối và cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn... của TP HCM. Dự kiến đến năm 2020, phần lớn nông sản chủ lực của Long An tiêu thụ trên TP HCM đều kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi.

Lê Phương