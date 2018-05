TP HCM hướng đến kết thúc đại dịch AIDS

Sau quan hệ, xét nghiệm HIV âm tính có yên tâm? / Phát hiện chủng virus nguy hiểm mới của HIV

Thông tin vừa được tiến sĩ Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP HCM chia sẻ trước thềm sự kiện Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12.

Trên thế giới có 5 kịch bản cho chiến lược mở rộng ART (điều trị bằng thuốc kháng virus) để tiến tới kết thúc đại dịch. Hiện Việt Nam áp dụng kịch bản thứ 2, tiến hành ART miễn phí cho người có CD4 từ 350 trở xuống (CD4 là tế bào bạch cầu lympho tham gia vào hệ thống miễn dịch của con người. Ở bệnh nhân nhiễm HIV, số lượng CD4 sẽ bị giảm do virus HIV tấn công. Nếu chỉ số này dưới 200, kèm theo biểu hiện lâm sàng nặng thì bệnh nhân được kết luận mắc AIDS).

Bộ Y tế đang chuẩn bị kế hoạch triển khai kịch bản 4 trên cả nước, áp dụng ART cho người có CD4 từ 500 trở xuống. Riêng TP HCM đã trình kế hoạch thực hiện kịch bản 5 từ đầu năm 2014, đang chờ xét duyệt của Bộ Y tế để triển khai nhằm tiến tới kết thúc nhanh đại dịch. Theo kịch bản 5, TP HCM sẽ xét nghiệm và ART cho tất cả bệnh nhân nhiễm HIV.

Hiện nay các phương pháp xét nghiệm HIV/AIDS có thể cho kết quả nhanh ngay tại chỗ. Ảnh: HIV

Theo bác sĩ Trường Giang, số nhiễm mới và số chết do AIDS giảm nhanh từ khi TP HCM bắt đầu triển khai chương trình điều trị miễn phí. Năm 2005 số người chết do HIV/AIDS là 2.068, đến 2011 giảm còn 559.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, ART không chỉ kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân AIDS mà còn giúp phòng ngừa lây nhiễm HIV mới. Do đó cần mở rộng ART, phối hợp với các biện pháp dự phòng, can thiệp giảm hại để tiếp tục đẩy lùi dịch HIV/AIDS, tiến đến kết thúc đại dịch.

Trong giai đoạn hiện nay, chiến dịch kết thúc đại dịch của TP HCM còn nhiều thách thức do viện trợ quốc tế đang giảm nhanh, đầu tư của nhà nước cho phòng chống AIDS khó khăn do khủng hoảng kinh tế. Bên cạnh đó, nhu cầu phòng chống AIDS gia tăng nhằm hướng đến kết thúc đại dịch, đường lây nhiễm chính HIV đang thay đổi, chuyển từ lây nhiễm qua tiêm chích ma túy sang lây nhiễm qua quan hệ tình dục là chủ yếu.

Tuy nhiên, có khá nhiều triển vọng để kết thúc đại dịch. Hiệu quả của các biện pháp dự phòng và điều trị đã được đẩy lùi, tuổi thọ người nhiễm đã được nâng cao. AIDS không còn là một bệnh “tử hình” mà đã trở thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát được. Ngoài ra, nhiều thuốc kháng virus mới hiệu quả hơn, ít tác dụng phụ hơn đã và sẽ ra đời, giá thuốc ngày càng giảm.

TP HCM hiện tích cực tăng cường công tác truyền thông, mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV, thay đổi phương thức để tiếp tục mở rộng can thiệp giảm tác hại, nhanh chóng mở rộng ART... Trong đó, mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV để phát hiện sớm người nhiễm HIV là biện pháp quyết định đầu tiên để kết thúc đại dịch.

Lê Phương