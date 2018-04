TP HCM phát hiện nhiều sản phẩm 'chữa ung thư từ than tre'

Thanh tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM ghi nhận căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, treo biển hiệu "Công ty Cổ phần Vinaca.vn chi nhánh Sài Gòn 6". Khi kiểm tra, chi nhánh này đóng cửa không hoạt động. Kiểm tra bên trong, cơ quan chức năng phát hiện 35 hộp sản phẩm Vinaca các loại như Vinaca ung thư Vi3, Ung thư CO3.2, Baby Vi6...

Ông Nguyễn Xuân Sơn, chủ nhà cho biết Công ty Vinaca thuê mặt bằng, treo bảng hiệu vài ngày nay nhưng chưa hoạt động. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tạm giữ các sản phẩm, đề nghị chủ nhà thông báo chủ lô hàng xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ hồ sơ hợp lệ và làm việc với thanh tra vào ngày 18/4.

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều loại sản phẩm Vinaca bên trong trụ sở công ty. Ảnh: Lê Phương.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cho biết trên địa bàn có ít nhất 6 điểm bán sản phẩm Vinaca, nơi sản xuất là Hải Phòng.

Trước đó công an quận Kiến An, TP Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của bà Đào Thị Chúc, phát hiện các công nhân đang đổ bột than tre tán mịn vào ruột vỏ thuốc. Các sản phẩm này được dán nhãn, đóng gói hiệu Vinaca Vi5 (loại 874 ml), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác. Trong đó Vicana ung thư CO3 được cơ sở quảng cáo là hỗ trợ điều trị ung thư, điều trị viêm, nhiễm suy kiệt cơ thể... Các sản phẩm Vinaca được phân phối trên cả nước.

Tháng 3, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra chi nhánh công ty Vinaca tại Hà Đông và niêm phong 835 sản phẩm. Trong số này có các viên Vinaca ung thư CO3.2, giống loại đã phát hiện ở Hải Phòng, ruột làm từ bột than tre. Đại diện chi nhánh Hà Nội không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, được triệu tập nhiều lần nhưng không phản hồi. Y tế Hà Nội đã bàn giao vụ này cho cơ quan công an.

Lê Phương