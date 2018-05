Trà chanh, nước mía vỉa hè nhiễm khuẩn, độc tố kim loại

Cách nhận biết bún chứa độc chất gây ung thư / Bún trắng, dai nhờ hóa chất

Thông tin được đưa ra tại hội thảo Khỏe và an toàn do Viện thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức ngày 23/7 tại Hà Nội. Theo phó giáo sư Hồ Bá Do, Phó chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, số mẫu này được lấy vào tháng 7 trên một số tuyến phố như Hoàng Cầu, Lãn Ông, Đê La Thành, Cát Linh…và được kiểm tra tại Trung tâm Kiểm nghiệm và Hợp chuẩn.

Kết quả, có đến 8 mẫu chứa khuẩn E.coli, 3 mẫu phát hiện cả kim loại nặng như chì, cadmi và thủy ngân vượt giới hạn cho phép. Trong đó, hàm lượng chì, cadmi trong mẫu nước trà xanh, nhân trần khô và nước nhân trần đều vượt xa giới hạn cho phép. Hàm lượng thủy ngân trong mẫu nước nhân trần cũng vượt tiêu chuẩn.

Trà đá vỉa hè được phát hiện chứa khuẩn gây tiêu chảy E.coli. Nước nhân trần còn có cả kim loại nặng độc hại. Ảnh minh họa: P.H.

Theo phó giáo sư Do, E.coli là vi khuẩn trong phân, có thể gây ngộ độc cấp tính, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy… Trong khi đó, chì có thể ức chế enzyme tổng hợp máu, dẫn đến phá vỡ hồng cầu, tương tác cùng với các vitamin và khoáng chất khác trong cơ thể gây độc và bệnh.

Thủy ngân có thể gây độc tế bào, nguyên nhân của nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Cadmi có thể gây độc mạn tính (vàng men răng, rối loạn chức năng gan, loãng xương, thiếu máu, tăng huyết áp, dị dạng thai nhi) hoặc ngộ độc cấp như đau thắt ngực, khó thở, tím tái, sốt cao, nhịp tim chậm, buồn nôn, tiêu chảy...

Bên cạnh đó, nhiều mẫu cũng phát hiện có chứa khuẩn B.cereus, tổng số vi khuẩn hiếu khí, men mốc. Trong quy định về tiêu chuẩn cho nước uống không có 3 chỉ số này. Tuy nhiên nếu chiếu theo tiêu chuẩn dành cho thực phẩm chức năng thì cả 9 mẫu đều có B.cereus vượt mức cho phép, đặc biệt cao ở mẫu nhân trần khô. 4 trên 9 mẫu có men mốc vượt mức cho phép.

Theo phó giáo sư Do, khuẩn B.cereus có mặt ở khắp nơi trong môi trường và gây bệnh bằng cách sinh độc tố. Ở Đài Loan, khuẩn này xếp thứ 3 trong các nguyên nhân chính gây ngộ độc thức ăn. Ngoài ra, các loại nấm mốc sinh độc tố mycotoxin và aflatoxin gây nhiễm độc cấp và mạn. Nguy hiểm là các loại nấm mốc khi xâm nhập vào trong cơ thể sẽ gây tổn thương từ từ, rất khó phát hiện. Một số độc tố men mốc gây phá hủy lặng lẽ hệ thống miễn dịch và làm tăng nguy cơ gây nên các căn bệnh ung thư.

Phó giáo sư Do cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu thêm với quy mô lớn hơn để đánh giá nguy cơ gây bệnh cho cơ thể của các vi sinh vật, chất độc hại có trong thức uống nói riêng và thức ăn đường phố nói chung.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết nước uống nhiễm vi khuẩn E.coli, B.cereus, có hàm lượng vi khuẩn hiếu khí, men mốc, kim loại vượt giới hạn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

"Kết quả kiểm nghiệm trên có thể coi là nguồn thông tin tham khảo có giá trị cho cộng đồng, cơ quan chức năng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về thực trạng ô nhiễm cũng như tác hại của nước uống đường phố tới sức khỏe người dân", tiến sĩ Long nói.

Lấy mẫu và kiểm tra giám sát chất lượng một số loại nước giải khát bán rong tại TP HCM trong tháng 7, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố phát hiện một số mẫu có hàm lượng vi sinh quá ngưỡng cho phép.​ Trong số đó có 5 mẫu nước mía, 6 mẫu nước sâm, 5 mẫu trà bông cúc chứa vi khuẩn hiếu khí dễ gây bệnh tiêu hóa như khuẩn coliform, E.coli, nấm men, nấm mốc, vượt mức cho phép. 7 mẫu bún tươi bán ngẫu nhiên tại các chợ ở TP HCM cũng bị Chi cục phát hiện có chứa chất tạo sáng Tinopal. Trong số đó có 2 mẫu chứa axit oxalic có thể có hại cho hệ tiêu hóa, một số mẫu khác chứa chất tẩy trắng. Tất cả các chất này đều không được phép dùng trong sản xuất thực phẩm. Trước đó, ngày 22/7, Trung tâm nghiên và tư vấn tiêu dùng TP HCM (thuộc Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng) cũng phát hiện một số mẫu bún tươi, bánh canh, bánh hỏi có nhiễm chất làm sáng trắng. Đầu tháng 7, Phòng Y tế quận 8 TP HCM phát hiện mẫu bún tại một sơ sở sản xuất ở quận này nhiễm chất cấm.

Phương Trang - Thiên Chương