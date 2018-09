Trà giảm cân Hàn Quốc bị cấm ở Singapore

Thiếu nữ tăng cân gấp đôi sau 7 năm uống thuốc giảm cân

Theo Channel News Asia, Tổ chức Khoa học Sức khỏe Singapore (HAS) vừa công bố thu hồi trà giảm cân Ke Le của Hàn Quốc. Trước đó, cơ quan này xét nghiệm và phát hiện trà Ke Le chứa ephedrine và pseudoephedrine, hai loại chất sử dụng để điều trị cảm lạnh, cảm cúm và dị ứng. Trên mạng xã hội, một phụ nữ Singapore 30 tuổi viết đã giảm 11 kg nhờ trà giảm cân Ke Le. Tuy nhiên, nếu sử dụng theo liều lượng người này nói, lượng ephedrine mỗi người dùng nhiều gấp 4 lần giới hạn liều lượng điều trị cảm lạnh thông thường.

"Ephedrine có thể gây các tác dụng phụ nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt đối với người có tiền sử cao huyết áp, tim và tuyến giáp. Các tác dụng phụ này còn trầm trọng hơn nếu dùng với caffeine", HAS cho biết.

Bao bì trà giảm cân Ke Le. Ảnh: Channel News Asia.

Những tác dụng phụ do uống quá liều ephedrine gồm tăng nhịp tim, lo âu, mất ngủ, cao huyết áp, đột quỵ, co giật và thậm chí tử vong. HAS khuyến cáo người dùng ngừng uống Ke Le ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.

HAS cũng khuyên cộng đồng cảnh giác với các sản phẩm y tế, đặc biệt là đồ uống, được quảng cáo mang lại kết quả giảm cân "nhanh chóng và kỳ diệu". Người dân không nên quá tin tưởng các sản phẩm y tế bán trực tuyến vì chúng không được xác minh nguồn gốc.

Hiện trà giảm cân Ke Le bị coi là bất hợp pháp tại Singapore. Ai cung cấp sản phẩm này sẽ bị phạt 3 năm tù kèm số tiền lên tới 100.000 SGD.

Ngọc Khuê