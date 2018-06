Trà xanh đuổi bệnh, xua tật

Trà xanh chứa các chất chống ôxi hóa giúp hạn chế việc hủy hoại tế bào dẫn đến bệnh tật. Từ lâu nay, các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu ảnh hưởng của trà xanh tới cơ thể, từ hàm lượng cholesterol tới nguy cơ ung thư... Trong công trình mới, công bố trên American Journal of Clinical Nutrition, các nhà nghiên cứu quyết định kiểm tra câu hỏi liệu người uống trà xanh có giảm được nguy cơ yếu đuối và tàn tật khi già đi hay không. Yasutake Tomata và cộng sự từ Trường Y, Đại học Tohoku, đã theo dõi gần 14.000 người tuổi từ 65 trở lên trong vòng 3 năm. Họ phát hiện những người uống nhiều trà xanh nhất thì ít có nguy cơ bị "mất chức năng sinh hoạt" nhất, hoặc gặp trục trặc trong những vận động hàng ngày, cơ bản, như mặc quần áo hay tắm gội. Cụ thể, khoảng 13% số người uống chưa đầy một cốc trà xanh mỗi ngày bị mất chức năng sinh hoạt, so với chỉ 7% ở nhóm uống trên 5 cốc mỗi ngày. Mặc dù những người thích trà xanh thường cũng là những người ăn uống lành mạnh hơn (như ăn nhiều cá, rau và hoa quả), có học vấn cao hơn, ít hút thuốc..., có xu hướng hoạt động xã hội và có nhiều bạn bè hơn, song ngay cả khi đã tính đến các điều này, thì trà xanh vẫn có mối liên hệ mật thiết với việc giảm nguy cơ tàn tật, nhóm nghiên cứu khẳng định. Những người uống ít nhất 5 cốc trà xanh mỗi ngày thì giảm 1/3 nguy cơ bị tàn tật so với người chỉ uống chưa đầy 1 cốc mỗi ngày. T. An