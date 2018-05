Trai trẻ vẫn có thể kém 'yêu' do mắc bệnh mãn dục

- Tuổi mãn dục là khoảng bao nhiêu. Những nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng trên, có phải là do quan hệ không đều đặn. Gặp phải tình trạng trên thì nên làm như thế nào? (Trần Văn Dũng, 35 tuổi, TP HCM)

- Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ: Mãn dục là một thuật ngữ chỉ rối loạn cương dương trước đây hay được dùng (gọi là Improtemcy hay erectile disfunction). Nó gặp ở nhiều lứa tuổi, tăng theo tuổi tác. Những người trẻ vẫn có thể bị bệnh, thậm chí tuổi đôi mươi vẫn không quan hệ tình dục được. Trong trường hợp này, bệnh là do rối loạn cương dương, không phải không quan hệ thì bệnh tăng lên. Nếu gặp tình trạng này bạn nên đến cơ sở chuyên khoa khám để xác định mức độ bệnh điều trị.

- Chồng tôi năm nay 38 tuổi, thời gian gần đây có một số biểu hiện (nhưng không thường xuyên) như: khi âu yếm thì dương vật cương cứng, nhưng khi quan hệ thì yếu dần, hoặc có lúc bị xỉu không cho vào được. Về tiền sử, tôi chưa khi nào bị như thế. Chồng tôi có bệnh đau dạ dày. Kính mong bác sĩ tư vấn cho tôi biết chồng tôi nên khám ở đâu, phải điều trị như thế nào, hiện tại có phải uống thuốc gì không? Xin cảm ơn bác sĩ (Thanh, 38 tuổi)

- Chồng bạn bị rối loạn cương nhưng có tiền sử đau dạ dày. Thuốc điều trị bệnh dạ dày có thể làm cho bệnh nặng thêm. Để khám và điều trị hiệu quả, bạn có thể đến bệnh viện Việt Đức hoặc bệnh viện Nam học hiếm muộn Hà Nội, bệnh viện Bình Dân. Sau khi khám, bác sĩ sẽ giúp chồng bạn có thể điều trị hiệu quả.

- Tôi năm nay 40 tuổi, khoảng một năm nay khi giao hợp dương vật không cương cứng được, thời gian giao hợp kéo dài nhưng không thể xuất tinh. Xin hỏi bác sĩ tôi bị bệnh gì và cách điều trị như thế nào? Xin chân thành cám ơn! (Nguyễn Tiểu Dưng, 40 tuổi)

- Trong trường hợp này, bạn bị suy sinh dục do không xuất tinh được. Đây là trường hợp rối loạn cương ở mức độ nặng, cần phải khám lâm sàng, xét nghiệm nội tiết và một số bệnh lý khác như đái đường, cao huyết áp... để tìm nguyên nhân gây bệnh. Sau đó, thầy thuốc mới có phương pháp điều trị hiệu quả cho bạn.

- Tôi sức khỏe tốt, trước đây cuộc sống sinh hoạt tình dục bình thường (trung bình quan hệ 3 lần trong một tuần). Khoảng 2 tháng gần đây mặc dù vẫn có ham muốn như trước đây , nhưng khi tiến hành thì khoảng 5 phút sau không còn cương cứng và làm ảnh hưởng đến quá trình xuất tinh. Vấn đề này cần phải khám sức khỏe hay điều trị hay không? Hoặc nên có chế độ sinh hoạt như thế nào cho phù hợp. Tôi là nhân viên văn phòng làm việc rất căng thẳng về trí óc và hay thức khuya. (Đoàn Bá Phú, 48 tuổi, TP HCM)

- Bạn có thể bước đầu mắc bệnh rối loạn cương dương. Đầu tiên, bạn nên kiểm tra sức khỏe toàn thân và sức khỏe sinh sản. Sau đó, bạn có thể dùng một số sản phẩm từ cây Bách bệnh và một số cây thuốc nam khác. Bạn cũng nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Ở tuổi này, bạn phải nhớ theo công thức số 9.

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội đang trả lời trực tuyến bạn đọc VnExpress.net về chứng mãn dục nam, sáng 26/8. Ảnh: Hoàng Hà

- Xin các bác sĩ cho biết hiện tượng biểu hiện mãn dục nam thế nào. Muốn biết bản thân đang ở trong giai đoạn này, tôi cần kiểm tra vấn đề gì? tác hại của nó? Cách phòng ngừa hay biện pháp hay hoạt động để hạn chế của hiện tượng này (Vũ Việt Dũng, 35 tuổi)

- Triệu chứng của bệnh mãn dục nam bao gồm cương cứng kém, rối loạn xuất tinh (xuất tinh nhanh). Ngoài ra, với bệnh lý này, toàn thân người mắc bệnh có thể bị mệt mỏi như đau lưng, tức ngực, mệt mỏi... Nguyên nhân gây bệnh có thể do cao huyết áp, đái đường, rối loạn nội tiết... Căn bệnh này có thể khiến cuộc sống tình dục thay đổi, hạnh phúc gia đình có nguy cơ bị xáo trộn. Bạn cần kiểm tra sức khỏe sinh sản để biết mình có mắc bệnh hay không. Để phòng, bạn nên sắp xếp chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, quan hệ tình dục lành mạnh.

- Thưa bác sĩ, tôi năm nay 40 tuổi. Khoảng 2 năm trở lại đây, khả năng sinh hoạt tình dục của tôi giảm hẳn, độ cương cứng không còn như trước. Xin hỏi bác sĩ về nguyên nhân và cách điều trị. (Bùi Đăng Trữ, 40 tuổi)

- Bạn bị rối loạn tình dục nên khả năng cương cứng bị giảm dần. Đây là bệnh rối loạn cương. Nguyên nhân chính của bệnh là tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim mạch, rối loạn nội tiết sinh dục... Để xác định nguyên nhân gây bệnh, bạn cần đến cơ sở chuyên khoa khám và xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Tùy từng nguyên nhân khác nhau, thầy thuốc sẽ có những phương án chữa bệnh hợp lý.

- Tôi 41 tuổi, vô sinh do không có tinh trùng. Xin hỏi ngày nay ngoài phương pháp nuôi tinh từ thì Việt Nam và thế giới đã có thuốc hay biện pháp khác giúp tôi có con không? Tôi đã được Tiến sĩ Vệ khám và sinh thiết tinh hoàn năm 2000. Sau đó tôi không tiếp tục chạy chữa nữa do không có hy vọng. Đã 10 năm trôi qua, tôi hy vọng tiến bộ của ngành y có thể giúp những người như tôi có con (Nguyễn Văn Cường, 41 tuổi)

- Tình trạng không tinh trùng do hai khả năng: không tinh trùng thật (có nghĩa là tinh hoàn không sản xuất tinh trùng) và không tinh trùng "giả" (có nghĩa là tinh hoàn vẫn sản xuất tinh trùng nhưng không ra ngoài được). Nếu trong tinh hoàn không sản xuất tinh trùng thì khả năng trở thành cha sinh học hầu như không có. Hiện, các nhà khoa học xác định tinh trùng trong tinh hoàn (Azoo không bít tắc) bằng lập bản đồ tinh trùng (Sperm maping) hay GPS-testis để xác định chắc chắn có tinh trùng hay không. Bạn có thể đến chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội để đến và kiểm tra (nếu bạn có nhu cầu).

Bác sĩ Vệ: "Để phòng mãn dục, các ông phải quan hệ tình dục lành mạnh, chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý". Ảnh: Hoàng Hà

- Năm nay em 31 tuổi mới cưới vợ, nhưng tình trạng quan hệ có dấu hiệu nhàm chán và giảm ham muốn, xuất tinh nhanh, có dấu hiệu yếu sinh lý(khoảng 5 phút) (Em đã quan hệ thường xuyên từ hồi 23 tuổi). Em phải làm sao để cải thiện tình hình này? Có thuốc gì để uống khắc phục không? Em làm quản lý kỹ thuật vì vậy công việc cũng hơi căng thẳng và mệt mỏi ) (Nguyễn Bình Lợi, 31 tuổi)

- Thực tế, khám chữa bệnh, nhiều người cao tuổi hơn, công việc căng thẳng hơn, quan hệ sớm hơn nhưng việc quan hệ tình dục vẫn tốt. Bạn đang ở lứa tuổi "ông 30" là đỉnh cao của tình dục mà lại xuất tinh nhanh do cương cứng kém. Đây là bệnh lý của rối loạn tình dục. Hiện, các nhà khoa học đã tìm được 80% nguyên nhân gây bệnh nên cơ hội chữa khỏi rất cao. Bạn có thể tới các cơ sở chuyên khoa nam học để tìm nguyên nhân và cách chữa bệnh hợp lý.

- Cách chữa rối loạn cương bằng thuốc nam (Đinh Ngọc Tuất, 40 tuổi, Bạc Liêu)

- Thuốc nam có thể chữa được nhiều bệnh trong đó có rối loạn cương nhưng rối loạn cương theo quan niệm của Đông Y có nhiều thể. Trong thực hành có nhiều loại thuốc, mỗi loại thuốc chữa một thể tương ứng. Để điều trị có hiệu quả, tránh những biến chứng của thuốc, bạn nên tới các chuyên khoa về Đông Y bắt mạch, kê đơn. Nếu chưa có điều kiện, bạn có thể mua một số sản phẩm đông dược có sẵn chế từ một vài cây thuốc nam như Bách bệnh, Bạch tật lê...

- Tôi 58 tuổi, mỗi lần sinh hoạt sinh lý phải dùng thuốc trị rối loạn cương dương. Xin tiến sĩ chỉ cho tôi cách điều trị bệnh mãn dục nam theo phương pháp hiệu quả, an toàn và ít tốn kém (Trần Thống Nhất, 58 tuổi)

- Để chữa bệnh rối loạn cương, phải dựa vào nguyên nhân gây bệnh; có thể do tuổi tác (quá trình tự nhiên của sinh lý). Tuy nhiên, có một trong hai sự lựa chọn: phục hồi cương dương và quan hệ tình dục; phục hồi cương dương và duy trì. Trong đó, phương pháp đầu thường dành cho những người cao tuổi (như bạn), không có nhu cầu sinh sản. Khi nào quan hệ tình dục có thể dùng thuốc trước 1-2 giờ hoặc 3-4 giờ, không nhất thiết là 15-20 phút. Hiện, thị trường có nhiều sản phẩm đông dược hoặc tây y nhập khẩu, sản xuất trong nước...

- Cách nay 2 năm, em có đi giải phẫu tĩnh mạch thừng tinh 2 bên (do không có trinh trùng). Sau đó, tinh trùng có ít: loại tiến nhanh không có, các loại khác thì chỉ được 5-10% nhưng lại kèm theo việc sinh hoạt vợ chồng (cảm thấy ham muốn giảm dần, một tháng một lần). Việc giải phẫu trên có làm giảm ham muốn không vì trước khi giải phẩu thì vẫn bình thường và cách chữa trị như thế nào? (Quốc Bình, 36 tuổi, TP HCM)

- Giãn tĩnh mạch tinh có thể gây vô sinh nam (từ 42 đến 78% thậm chí 82% - vô sinh thứ phát) thậm chí không còn tinh trùng trong tinh hoàn. Nó gây rối loạn cương và ảnh hưởng tới sinh hoạt (đau tức, nóng rát, khó chịu). Để điều trị bệnh này, cách duy nhất là phẫu thuật. Nếu không tinh trùng trong tinh dịch thành công được 50% (bạn là người may mắn). Thông thường, tình dục sẽ cải thiện và trở lại bình thường, còn sinh sản có thể tự nhiên hoặc hỗ trợ sinh sản. Bạn bị rối loạn sau khi phẫu thuật cần đến cơ sở chuyên khoa để khám, tìm nguyên nhân (có thể là một nguyên nhân khác không phải là giãn tĩnh mạch tinh) để có phương pháp điều trị phù hợp.

Gần 1.000 câu hỏi độc giả VnExpress.net gửi đến bác sĩ Vệ trong buổi tư vấn về mãn dục nam sáng 26/8. Ảnh: Hoàng Hà

- Tôi năm nay 65 tuổi, có nhu cầu sinh hoạt tình dục mỗi tuần một lần nhưng tình trạng muốn cương cứng rất khó khăn. Tôi muốn hỏi nhu cầu như vậy có thích hợp không, uống thuốc gì để thuận lợi cho việc cương cứng (sức khỏe tôi hiện nay bình thường). (Nguyễn Hoàng, TP HCM)

- Ở lứa tuổi này, tình dục kém, giảm do sinh lý. Đặc biệt, nội tiết tố sinh dục bị rối loạn nên cương cứng kém. Bạn nên dùng thuốc cương dương (theo đơn của thầy thuốc) trước khi quan hệ.

- Tôi trên 50 tuổi mọi hoạt động tình dục bình thường, công việc thường ngày làm văn phòng nên phải ngồi nhiều, ít vận động. Qua khám tại bệnh viện (tinh dịch đồ) cho thấy số lượng và chất lượng tinh trùng kém (ít, dị dạng, không di chuyển...). Xin bác sĩ cho biết cách khắc phục tình trạng trên nhanh nhất, loại thuốc tây nào có thể sử dụng được (bản thân không dị ứng với thuốc tây nào). Cảm ơn bác sĩ (Vũ Lê Đồng, 51 tuổi, TP HCM)

- Qua tâm sự, bạn vẫn có nhu cầu sinh sản (quan tâm đến chất lượng, số lượng tinh trùng). Ở lứa tuổi của bạn, nhiều người làm văn phòng ngồi nhiều vẫn có con bình thường. Nếu muốn có con bằng phương pháp tự nhiên, bạn cần khám và tìm nguyên nhân và điều trị (vợ đang ở độ tuổi sinh sản, có khả năng thụ thai bình thường). Nếu không, với tinh trùng của bạn, các nhà hỗ trợ sinh sản có thể giúp bạn làm cha sinh học.

- Tôi 40 tuổi bị tắc đường ống dẫn tinh nhưng tinh trùng vẫn sinh sản đầy đủ. Giờ tôi muốn có con thì phải làm sao? Xin bác sĩ tư vấn! (Anh Tú, 40 tuổi, TP HCM)

- Tắc đường dẫn tinh do hai khả năng: bẩm sinh và mắc phải. Với trường hợp không ống dẫn tinh bẩm sinh, phương pháp duy nhất là lấy tinh trùng từ tinh hoàn hoặc mào tinh để làm ống nghiệm để trở thành cha sinh học. Nếu tắc ống dẫn tinh do STD (bệnh lây qua đường tinh dục); thắt ống dẫn tinh triệt sản; chấn thương phẫu thuật vùng tiểu khung gây tắc ống dẫn tinh, bác sĩ có thể can thiệp nối ống dẫn tinh - ống dẫn tinh mào tinh bằng kỹ thuật vi phẫu.

- Gần đây khi quan hệ, sau khi xuất tinh em bị đau ở vùng xương chậu bên trái. Hiện tượng đó là triệu chứng của bệnh gì và có ảnh hưởng đến khả năng có con không? Xin cảm ơn bác sĩ (Mai Văn Dương, 33 tuổi, TP HCM)

- Mỗi lần xuất tinh, bạn đau ở vùng xương chậu bên trái. Đây là đau dọc theo ống dẫn tinh nên bạn cần đi khám, kiểm tra sức khỏe sinh sản, xác định là do nguyên nhân tắc hay giãn tĩnh mạch tinh gây đau. Nếu đúng như vậy, bạn cần can thiệp phẫu thuật.

- Tôi năm nay 33 tuổi, làm kinh doanh, lúc trước hay bị tress nhưng nay đã hết. Tôi không còn ham muốn chuyện tình dục. Mặc dù kích thích thì dương vật vẫn cương cứng và xuất tinh nhưng không có cảm giác lên đỉnh. Lúc này tôi cảm thấy hay mệt mỏi, bụng nhiều mỡ không biết vì lý do bệnh hay tại ngồi nhiều. (Trần Minh Huy, 33 tuổi, TP HCM)

- Ham muốn tình dục của bạn bị giảm do nhiều nguyên nhân như tiểu đường, mỡ máu cao, huyết áp cao, bệnh tim mạch... Khi xuất tinh, bạn không có cảm giác cực khoái lại hay mệt mỏi, người béo. Bạn cần đến cơ sở chuyên khoa khám và tìm nguyên nhân để chữa trị hợp lý. Ở lứa tuổi bạn, việc điều trị mang lại hiệu quả rất cao. Chúc bạn thành công!

- Năm nay em 24 tuổi và đang làm ở trạm điện cao thế 110 KV. Em thấy mọi người bảo làm lâu sẽ ảnh hưởng tới vô sinh. Bác sĩ có thể giải thích cho em biết rõ điều này? Ngoài ra, ở đầu dương vật của em có những nốt nhỏ lấm tấm như kiểu mào gà. Hiện tượng này có ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau không? (Đào Văn Hùng, 24 tuổi, Hà Nam)

- Chưa có nghiên cứu nào trên thế giới kết luận điện cao thế gây vô sinh. Trong cuộc sống thực tế, những người sống quanh vùng điện cao thế không cao hơn những vùng khác. Do đó, bạn có thể yên tâm. Rãnh quy đầu của bạn có một số hạt lấm tấm đó là viêm mãn tính. Bệnh không nguy hiểm nhưng bạn vẫn nên đến các cơ sở chuyên khoa, khám và điều trị.

- Em lấy vợ gần 2 năm mà chưa có con. Trong lúc quan hệ, nhiều lần xuất tinh sớm. Em đi xét nghiệm được biết bị giãn tĩnh mạch tinh. Bệnh này có ảnh hưởng đến khả năng tính dục không? Em nên điều trị như nào là tốt nhất? (Dương Quý Thành, 30 tuổi, Hà Nội)

- Giãn tĩnh mạch tinh (Varicoceles) là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nam giới (42% gây vô sinh tiên phát, 78-82% vô sinh thứ phát). Bệnh gây vô sinh do tác động đến quá trình sản xuất và nuôi dưỡng tinh trùng. Bệnh gây rối loạn cương do tác động đến trục sinh sản (đồi thị - tuyến yên - tinh hoàn) làm rối loạn nội tiết sinh dục gây rối loạn cương dương. Ngoài ra, nó còn tác động đến sinh hoạt như đau tức, nóng rát, khó chịu vùng bìu. Cách điều trị duy nhất trên thế giới hiện nay là phẫu thuật. Phẫu thuật có nhiều phương pháp như nội soi, tắc mạch, sau phúc mạc, kinh điển (tái phát từ 7 đến 45%)... nhưng phẫu thuật vi phẫu qua ngã bẹn cho kết quả cao nhất, ít tái phát (1,5-2%), khả năng có thai tự nhiên cao (69%). Bạn có thể đến các cơ sở nam học để làm phẫu thuật này.

- Được biết hút thuốc lá có ảnh hưởng đến rối loạn cương dương, nhưng bạn tôi đã 55 tuổi, hút thuốc 30 năm mà vẫn rất sung mãn. Có phải do may mắn? (Lê Đức, 42 tuổi, TP HCM).

- Thuốc lá chỉ là yếu tố nguy cơ gây bệnh nên những người hút thuốc lá vẫn có khả năng tình dục tốt. Tuy nhiên, những người tình dục kém mà nghiện thuốc lá lại rất nguy hiểm. Khi bỏ thuốc lá, khả năng tình dục được cải thiện. Trên thực tế lâm sàng, việc điều trị cho những người nghiện thuốc lá rất khó nếu trong quá trình điều trị, họ không giảm dần đến khi bỏ thuốc lá.

- Tôi thuộc ngưòi có đời sống tình dục hơi kém. Hiện nay mỗi lần muốn quan hệ nhiều khi tôi phải dùng thuốc hỗ trợ như: mãnh lực nam, rượu bổ sâm... Xin bác sĩ cho biết tôi dùng các sản phẩm như thế có được hay không hay phải tới bệnh viện khám rồi mới sử dùng thuốc theo đơn (Nguyễn Văn Đức, 50 tuổi, Hà Nam).

- Nếu bạn không có nhu cầu sinh sản, sức khỏe toàn thân tốt mà dùng thuốc hỗ trợ như mãnh lực nam, rượu bổ sâm... vẫn cho kết quả tốt thì không cần đi khám.

- Thông qua báo chi tôi biết mình bị giảm testosteron, tóc mỏng, bụng lớn, giảm ham muốn tình dục (nhưng không giảm cương cứng). Tôi biết khi nam giới giảm nội tiết tố này sẽ dẫn đến bệnh khác như loãng xương, tim mạch... Tôi muốn hỏi loại thuốc nào phù hợp để bổ sung testosteron an toàn, hiệu quả mà mua không cần kê toa bác sĩ, liều lượng, cách thức và thời gian sử dụng là bao lâu? Xin cám ơn (Nam, 54 tuổi, Trà Vinh)

- Testosteron là một trong những nội tiết tố sinh dục nam. Hoạt động tình dục không đơn thuần chỉ mình testosteron quyết định mà còn phụ thuộc nhiều chất khác tham gia. Loãng xương, bệnh tim mạch có nhiều nguyên nhân khác nhau, không hẳn là do giảm nội tiêt tố. Testosteron chỉ là một trong những yếu tố. Để bổ sung testosteron có hai phương pháp: dùng thuốc để bổ sung ngay testosteron ngoại sinh hoặc dùng thuốc kích thích tinh hoàn sản sinh ra testosteron. Việc sử dụng sản phẩm Tây y cần xét nghiệm nồng độ testosteron trong máu. Nếu chưa có điều kiện, bạn có thể sử dụng một số sản phẩm Đông dược. Tuy nhiên, điều quan trọng, bạn cần đến khám tại các cơ sở chuyên khoa nam học.

- Tôi là Lan 28 tuổi, chồng tôi 35 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được một năm, rất mong muốn có con, nhưng chồng tôi “khá yếu kém” trong việc chăn gối. Tôi có nghe về một số bài thuốc dân gian có tác dụng tốt trong trường hợp này. Tuy nhiên, chồng sợ đi khám vì ngại và mặc cảm. Bác sĩ vui lòng tư vấn giúp tôi các sản phẩm có tác dụng tương tự như các bài thuốc trên. (Nguyễn Hương Lan, 28 tuổi, Quảng Bình)

- Chúng tôi xin chia sẻ với bạn về cuộc sống tình dục. Qua tâm sự, chồng bạn bị bệnh suy sinh dục. Trên thực tế lâm sàng, có thể tìm ra 80% nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay, việc điều trị bệnh này mang lại hiệu quả rất cao. Trong thực hành lâm sàng hàng ngày, chúng tôi gặp nhiều cặp đã cưới nhiều năm không quan hệ tình dục được đã chữa trị thành công. Chúng tôi khuyên bạn đưa chồng đến cơ sở chuyên khoa khám, kiểm tra sức khỏe sinh sản, tìm nguyên nhân chữa trị để có cuộc sống tình dục bình thường và sinh con.

- Muốn kéo dài tuổi mãn dục thì cần chế độ ăn uống như thế nào? (Lê Như Bá, 46 tuổi, TP HCM)

- Tình dục tốt trước hết phải có sức khỏe toàn thân tốt, tinh thần sảng khoái. Muốn vậy, bạn nên hài lòng với những thứ đang có hiện tại từ công việc đến gia đình. Bạn nên có cuộc sống tình dục lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, ngủ (6-8 giờ) nghỉ hợp lý. Thông thường, khoảng 6 tháng, bạn nên đến kiểm tra sức khỏe toàn thân và hỗ trợ từ thuốc.

